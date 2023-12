Funjope estimula grandes eventos e gera emprego e renda na Capital

Ao longo do ano de 2023, a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) realizou diversas ações e grandes eventos, entre eles, o Carnaval, o São João e a Festa das Neves, reunindo multidões na Via Folia, nos bairros e no Parque Solon de Lucena. Shows, apresentações culturais, parques de diversões, barracas com comidas típicas fizeram parte desses momentos, sempre com o apoio das diversas secretarias municipais e do Governo do Estado, tendo a segurança como destaque em todos os eventos.

“Durante todo o ano, nós realizamos um conjunto grandes de ações nos polos, nos bairros, nas grandes festas comemorativas da cidade, o que estimula a nossa produção local envolvendo artistas das mais diferentes linguagens da cidade, mas, sobretudo, nós também cuidamos para que estimule uma economia criativa”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observa que em cada festa, em cada grande evento, não é só arte e cultura que estão em movimento, mas também um processo produtivo que gera desenvolvimento, economia, emprego e renda para grandes segmentos da cidade de João Pessoa.

Carnaval – No Carnaval 2023, a programação começou no dia 9 de fevereiro com a abertura do Folia de Rua e participação da cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes, que entusiasmou o público com sua energia. Além dela, foram mais de 50 atrações nos blocos.

Artistas como Banda Tracundum, Orquestra Sanhauá de Frevo, Banda Patchanka, Caronas do Opala, Ronaldo Rossi, Elba Ramalho, Renata Arruda, Juzé estiveram entre as atrações do Carnaval.

No desfile do Carnaval Tradição, que aconteceu na Avenida Duarte da Silveira, as tribos indígenas, orquestras de frevo, ala ursas e escolas de samba deram um show à parte com belas coreografias, cores e criatividade.

São João – No período junino, o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa e a edição estadual levaram um grande público ao estacionamento do estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor. Por lá, os shows movimentaram e animaram os festejos ao final das apresentações, com os artistas Geovane Júnior, Fabiana Souto, Douglas Pegador, Valquíria Santana, Raifi Sousa, Aveloz, Vaqueiro Milcemar, Ranniery Gomes, Kelly Silva, Douglas Patrício e Alberto Bakana.

E a festa não parou por aí. No São João no Parque Solon de Lucena os shows atraíram uma verdadeira multidão nas noites de festa com a alegria das atrações Lukas Bass, Eliane, Danieze Santiago, Vicente Nery, Forró da Live, Walkyria Santos, Banda Encantu’s e Banda Cavalo de Pau.

Festa das Neves – Um dos momentos mais esperados pela população, a tradicional Festa das Neves, comemorada junto com o aniversário da cidade, teve sete dias de programação, envolvendo a exposição ‘O Milagre da Neve’, e shows dos padres Márcio, Puan, Rui e Nilson Nunes.

Teve também show da cantora Joanna, da banda Caronas do Opala, banda Tuareg’s, além do cantor Vinícius Mendes e, para encerrar em grande estilo, um show especial com o cantor Peninha, que cantou antigos e novos sucessos.