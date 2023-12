projeto oferece opção de lazer e mira formar talentos para disputar o Brasileiro em 2024

Praticar canoagem em João Pessoa definitivamente não significa remar contra a maré. Na capital paraibana, a modalidade está sendo bem desenvolvida e ganhando espaço. É possível, inclusive, ter aulas gratuitas através do projeto “Campeões do Amanhã”, da Prefeitura de João Pessoa, que funciona com um polo nas Três Lagoas e outro na Praia de Cabo Branco.

Quem comanda as atividades para crianças, adultos e idosos é Ricardo Bezerra, dono de cinco títulos brasileiros consecutivos, de 2005 até 2010. Experiência de sobra para perceber, nas primeiras remadas, quem tem jeito para a coisa e quer seguir carreira no esporte. O ex-atleta não se intimida e passa tudo o que aprendeu ao longo da carreira para futuros atletas da modalidade.

“Eu ensino o que eu aprendi na minha vida toda. Chegou, quer remar, eu ensino”, afirma o professor, que também é presidente da Federação Paraibana de Canoagem.

Projeto oferece aulas gratuitas de canoagem

Nas Três Lagoas, que fica nas proximidades do Jardim Veneza e às margens da BR-101, são cerca de 85 participantes cadastrados. No local, se pratica a modalidade olímpica – a canoagem de velocidade, cujo alvo majoritário é o público infantil, com idade a partir dos cinco anos.

Já na Praia de Cabo Branco são 15 pessoas, em sua maioria idosos, na modalidade oceânica, ou seja, de mar aberto.

“Eu tenho um aluno de 75 anos, que começou há pouco tempo e já está remando sozinho”, se orgulha do feito o professor.

E esse é, de fato, o espírito do projeto. No entanto, a maré também está propícia para a descoberta de talentos. Um, em especial, já rema com potencial de campeão. É o caso de Alan, de 17 anos, que faz 200 metros no tempo de 47 segundos – ele é atleta do polo das Três Lagoas. Segundo Ricardo Bezerra, esse é um tempo que dá pra brigar por medalhas em competições nacionais.

Qualquer pessoa pode participar das aulas de canoagem, que são gratuitas nos dois polos. Os caiaques são do projeto e do próprio Ricardo Bezerra.

“Temos vagas abertas, é só chegar e participar. Estamos de braços abertos para quem quiser aprender sobre canoagem”, concluiu Ricardo Bezerra, que foi atleta do projeto há 20 anos.

Hoje, como professor e campeão brasileiro, ele quer levar o legado do esporte para futuros atletas e pessoas comuns, que querem se desafiar, seja nas águas tranquilas da lagoa ou nas ondas do mar.

Veja os dias do projeto de canoagem olímpica e oceânica

Canoagem Olímpica: para quem quiser participar, as inscrições podem ser feitas no próprio local das aulas, que é nas Três Lagoas, ou na sede da Sejer, no CT Ivan Tomaz, no Valentina. As aulas acontecem às terças, quintas e aos sábados.

Canoagem Oceânica: em duas turmas, sendo uma de 15h às 16h e outra de 16h às 17h, segundas, quartas e sextas. Os treinos são em frente ao Sesc, na Praia do Cabo Branco. A inscrição para participar pode ser feita no local apresentando um documento oficial com foto e comprovante de residência.

