O que pedem hoje a Papai Noel os dez políticos mais influentes da Paraíba?

Hoje é 24 de dezembro, véspera de Natal. O ano vai se encaminhando para a reta final e anuncia, desde já, um 2024 de eleições municipais na Paraíba. Um ano em que o resultado das urnas vai ajudar a clarear a configuração política do Estado para 2026.

O Blog selecionou 10 dos políticos mais influentes da Paraíba na atualidade. A escolha leva em consideração o exercício de mandatos, o prestígio em Brasília no Congresso Nacional, o resultado das eleições de 2022 e a perspectiva de poder para 2024 e 2026.

Nenhum deles foi consultado sobre o “pedido” a Papai Noel aqui projetado, claro. Sendo, portanto, os pedidos aqui colocados fruto da leitura política que pode ser feita nesse momento.

João Azevêdo (PSB)

Maior liderança política do Estado na atualidade, reeleito governador ano passado, João chega na véspera de Natal desejando que nos próximos três anos o seu Governo continue em um ritmo de entregas capaz de colocá-lo como favorito ao Senado em 2026.

Adriano Galdino (Republicanos)

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e conhecido por sua capacidade de articulação, Galdino pede hoje que os encaminhamentos políticos dos próximos anos o conduzam para uma das vagas majoritárias em 2026. O pedido número 1 é pela cadeira de Governador do Estado.

Veneziano Vital (MDB)

Se pudesse estar de frente ao Papai Noel hoje o senador Veneziano Vital não teria dúvidas: pediria a sua reeleição ao Senado Federal em 2026.

Daniella Ribeiro (PSD)

Já a senadora Daniella Ribeiro certamente iria pedir hoje a capacidade de enxergar, antes de qualquer outro agente político do Estado, o cenário eleitoral de 2026 na Paraíba. Isso porque ela poderá ter o filho, Lucas Ribeiro, sentado na cadeira de governador e candidato natural à reeleição; ou precisará ir para a disputa à reeleição no Senado – a depender da decisão de João Azevêdo de deixar ou não o Governo mais à frente.

Efraim Filho (União Brasil)

Eleito recentemente para um mandato de 8 anos no Senado, Efraim Filho tem hoje um pedido ousado: quer pavimentar o seu nome para estar com potencial de disputar o Palácio da Redenção pelas oposições em 2026. Ele sabe que, diante de um eventual insucesso, teria ainda mais 4 anos garantidos em Brasília.

Romero Rodrigues (Podemos)

Ex-prefeito de Campina Grande, o deputado federal Romero Rodrigues é hoje um dos nomes mais projetados para futuras disputas eleitorais no Estado. O pedido ao bom velhinho é o de ter um 2024 vitorioso, mantendo a boa perspectiva de poder acumulada nos últimos anos, para traçar um projeto estadual em 2026. Voltar a governar Campina Grande está entre as possibilidades.

Hugo Motta (Republicanos)

Experiente em Brasília e com um capital político de quem foi o mais votado para Câmara Federal ano passado, Motta tem um pedido claro: estar na chapa majoritária de João Azevêdo em 2026.

Aguinaldo Ribeiro (Progressistas)

Articulado no Congresso Nacional, Aguinaldo certamente pede hoje ao Papai Noel que seu grupo não tenha dor de cabeça na composição de 2026. Muito provavelmente ele buscará a reeleição, mas volta as suas preocupações para o destino da irmã e do sobrinho – Daniella e Lucas, respectivamente.

Cícero Lucena (Progressistas)

O prefeito Cícero Lucena chega na véspera de Natal pedindo um 2024 sem atropelos em sua gestão. Com isso pretende a reeleição ano que vem no principal colégio eleitoral do Estado. Se conseguir não criar problemas para ele mesmo, com ideias polêmicas e mirabolantes, já terá feito muito para concretizar esse projeto.

Bruno Cunha Lima (União Brasil)

O principal pedido de Bruno é pela manutenção da unidade de seu grupo no próximo ano. Caso Papai Noel consiga dar uma força para manter lideranças como Romero, Veneziano e Tovar no mesmo palanque, Cunha Lima sairá fortalecido para buscar a reeleição em 2024.