Farmácia Contêiner fez mais de 3.600 atendimentos em dois meses e estuda perfil de usuários para ampliar assistência

Facilitando o acesso da população aos medicamentos que compõem a assistência básica ofertada pela Rede Municipal de Saúde, a Prefeitura de João Pessoa inaugurou há dois meses a primeira Farmácia Contêiner, localizada no bairro dos Bancários. Desde então, já foram realizados mais de 3.600 atendimentos.

No primeiro mês de funcionamento foram 1.201 atendimentos na unidade. Já no segundo mês de funcionamento os atendimentos aumentaram para 2.425. Apesar de muitas pessoas procurarem o local, nem todas estão aptas para receber o medicamento na Farmácia Contêiner, uma vez que lá são dispensados os itens que compõem a relação de medicamentos da Atenção Básica, além de insulina frasco e antibióticos de uso adulto e infantil.

Márcia Gomes mora no bairro dos Bancários e foi à Farmácia Contêiner pela segunda vez. “Precisei pegar um medicamento, mas como trabalho o dia todo não consigo pegar na unidade, então a gerente me indicou vir aqui onde tem um horário mais flexível, que consigo encaixar no meu horário de saída do trabalho ou no de almoço. Achei muito boa a iniciativa de ter uma farmácia com horário diferente e em um local bom e de fácil acesso por ônibus também”, comenta a recepcionista.

Para elevar a qualidade da assistência prestada, a empresa Unifarma, parceira da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na administração da unidade, está realizando um estudo do perfil dos usuários.

“A Unifarma, junto à nossa Gerência de Medicamentos e Assistência em Farmácia (Gemaf), tem realizado um estudo para entender as maiores necessidade dos usuários que buscam atendimento na Farmácia Contêiner e assim ampliarmos e melhorarmos a assistência prestada pelo serviço. Os resultados do estudo refletirão em melhorias que faremos e implantação de um novo tipo de assistência ainda no começo do próximo ano”, destaca o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

Para ser atendido na Farmácia Contêiner o usuário deve apresentar no serviço a receita médica do SUS, um documento pessoal com foto e comprovante de residência. A unidade funciona nos três turnos, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira e, está localizada na Avenida Sérgio Guerra, nº 148, no bairro dos Bancários, em frente ao Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (PICS) Equilíbrio do Ser.

“Apesar de realizar a dispensação de itens básicos, a farmácia funciona com um horário diferenciado para atender, principalmente, aos cidadãos que não têm a possibilidade de receber remédios e insumos no horário de atendimento das farmácias das Unidades de Saúde da Família (USF), além de suprir a necessidade das pessoas com receitas prescritas por médicos das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e hospitais municipais”, destaca o secretário de Saúde da Capital.