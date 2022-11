Economia Criativa

Prefeitura de João Pessoa encerra ciclo de capacitação para artesãos com oficina de fotografia

22/11/2022 | 20:00 | 36

A Prefeitura de João Pessoa encerrou, na tarde desta terça-feira (22), a quarta fase do Ciclo de Capacitação para Artesãos. A programação foi concluída com a oficina ‘Como fotografar o seu produto’, que aconteceu no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no Bairro dos Estados. A atividade reuniu dicas básicas, rápidas e acessíveis de como usar o celular para registrar imagens dos produtos criados pelos artesãos, para que sejam publicadas, em especial, nas redes sociais.

O ciclo foi promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), por meio dos programas Eu Posso Aprender, responsável pelas capacitações; e Eu Posso Criar, voltado para o fomento da economia criativa. Ao todo, aconteceram quatro etapas, com oficinas oferecidas gratuitamente aos profissionais que atuam no artesanato na cidade.

O facilitador da oficina desta terça-feira foi o designer Kléber Barros. Segundo ele, ter uma imagem de qualidade, que mostre as peças criadas pelos artesãos, é primordial para a divulgação e comercialização dos produtos.

“O celular, hoje, é um recurso tecnológico que traz muitas possibilidades para quem consegue explorá-lo. Por isso, na nossa oficina, entramos na parte técnica do aparelho e trouxemos noções de iluminação, mostrando como valorizar o produto controlando a luz e a sombra. Também falamos sobre composição de cenário. E tudo isso estimulando que o artesão fotografe seu produto da melhor maneira possível, com os recursos que tem em casa”, disse.

Prática – A artesã Cláudia Medeiros esteve entre as participantes da atividade. Há mais de 15 anos, ela produz e comercializa biscoitos e pães. “Divulgo nas redes sociais, mas muito mal. Não entendia essa questão de luz, enquadramento, composição de cenário. Até vi vídeos na internet sobre isso, mas era muito superficial. Aqui, com a possibilidade de tirar dúvidas com o professor, foi tudo diferente. Fiz vários testes durante a aula e, quando chegar em casa, já quero fazer muito mais. Vou renovar tudo no meu Instagram”, contou.

De acordo com ela, a oficina trouxe um novo olhar sobre antigas práticas. “Quando temos esses profissionais altamente capacitados nos trazendo tantas informações, acaba nos despertando novas experiências e fazendo com que coloquemos todos os conhecimentos em prática. Aqui pudemos aprender e praticar. E, executando, fixamos o aprendizado de forma muito mais rápida”, acrescentou.

Sucesso – Embalada por depoimentos como o de Cláudia, a diretora de Economia Criativa da Sedest, Marianne Góes, destacou que o programa de capacitação de artesãos foi um grande sucesso. “Tanto, que iniciamos com a ideia de promover apenas um ciclo com três oficinas e acabamos realizando quatro ciclos”, revelou.

O feedback dos artesãos que participaram das atividades foi contribuindo para moldar a programação oferecida. “Fomos trabalhando em conjunto, inclusive, fazendo pesquisas de opinião para saber como os participantes estavam recebendo o que estávamos oferecendo e ouvindo o que eles queriam nos outros ciclos. Foi tudo muito natural e colaborativo, assim como deve ser uma ação de economia criativa”, falou.

A experiência criada pela Sedest agradou não apenas os artesãos locais. Ainda de acordo com Marianne, o projeto da Prefeitura de João Pessoa tem se tornado referência para outros municípios. “Fomos procurados por algumas prefeituras para levarmos o programa para outras cidades, contando com o apoio do Sebrae. Isso nos deixa muito felizes, pois o projeto tem o pioneirismo de João Pessoa, mas vem rompendo barreiras, afinal, estamos aqui falando sobre o artesanato paraibano”, destacou.

Programação – O Ciclo de Capacitação para Artesãos teve início em maio passado. Na programação das quatro etapas realizadas, estiveram oficinas sobre mídias sociais: como vender na internet; fotografia; identidade visual; posicionamento de marca; precificação e oratória. As atividades devem continuar em 2023.