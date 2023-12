De olho em 2026, Daniella filia ex-vereadores de João Pessoa

Ao lado do prefeito Cícero Lucena e do filho e vice-governador, Lucas Ribeiro, ambos do Progressistas, a senadora Daniella Ribeiro comandou hoje uma manhã de filiações ao PSD – legenda presidida por ela no Estado.

A estratégia é fortalecer a legenda para a disputa proporcional em João Pessoa ano que vem. E, com isso, ampliar os horizontes de 2026, quando Daniella poderá vir a disputar a reeleição – ou apoiar o filho, caso ele assuma o Governo.

O partido será comandado na Capital por Antônio Alves, mais conhecido por Arroz.

O PSD pessoense filiou hoje os ex-vereadores Tavinho Santos, Amadeu Rodrigues e Fernando Grotão.

Com duas vagas a mais na Câmara da Capital, a partir de 2025, o partido deve entrar na disputa pelas novas cadeiras.

Havia a expectativa de presença do presidente nacional da legenda, ex-ministro Gilberto Kassab, mas ele não participou do evento.

Para o eleitor 2026 está longe, mas para quem precisa fortalecer as bases para um projeto majoritário, como é o caso de Daniella, ele está ‘logo ali’.