Maio Roxo

Hospital Municipal Santa Isabel discute tratamento cirúrgico das doenças inflamatórias intestinais

03/05/2023 | 10:00 | 57

Maio é o mês de conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) e, na primeira semana do Maio Roxo, o Programa Professor Convidado, do Serviço de Residência Médica em Coloproctologia do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promove aula que vai debater sobre o papel da abordagem cirúrgica na condução dos casos dessas patologias.

“As doenças inflamatórias intestinais constituem um grupo heterogêneo de doenças inflamatórias do trato digestivo, de caráter imunomediado, cujos principais representantes são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, com apresentação clínica variada e terapêutica desafiadora”, explica a médica coloproctologista Shirlane Frutuoso, que coordena a Residência Médica do Serviço de Proctologia do Santa Isabel.

A aula ‘Tratamento cirúrgico das DII’, que acontece nesta quarta-feira (3), às 19h30, de forma presencial, no Centro de Estudos (Ceapes) do HMSI, será ministrada pelo médico coloproctologista Gustavo Vilar, presidente do Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil (GEDIIB) – Secção Paraíba.

“A aula terá um enfoque prático, à luz das evidências científicas atuais, sobre o tratamento cirúrgico da doença inflamatória intestinal. Dentre os tópicos abordados durante a aula estão indicações cirúrgicas, tipos de cirurgia, principais complicações, peculiaridades no manejo pré e pós operatório, dentre outros”, disse dr. Gustavo Vilar.

Programa – O ‘Professor Convidado’ proporciona o melhor da atualização científico-acadêmica para a comunidade médica, beneficiando secundariamente, assim, toda a população usuária da rede SUS.

É um programa de ensino gratuito, de frequência mensal, com público-alvo voltado para todas as residências médicas da área cirúrgica das várias escolas médicas de João Pessoa e para o internato médico, que são: Cirurgia Geral do HMSI-JP, Coloproctologia do HMSI-JP, Cirurgia Geral da Secretaria Estadual de Saúde/Hospital Edson Ramalho, Cirurgia Geral do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW/UFPB), e internatos da Faculdade de Enfermagem e de Medicina Nova Esperança (Famene), Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) e Faculdade de Ciências Médicas (FCM).