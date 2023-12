Prefeitura realiza torneio e festival de ginástica artística para alunos do “Campeões do Amanhã”

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), promove o 1º Torneio de Ginástica Artística para as turmas da modalidade, inseridas no projeto “Campeões do Amanhã”. O evento será realizado no ginásio do Unipê, em Água Fria, e deve contar com aproximadamente 80 alunas.

“O festival marca o encerramento do ano letivo do projeto, que funciona no Centro Universitário, em parceria com a Prefeitura. Será a primeira vez que vamos realizar uma competição com árbitros de outras federações, o que aumenta ainda mais o nível das provas. Hoje, o projeto atende a mais de 70 alunas”, explicou o coordenador da Juventude da Sejer, Clizaldo Luiz Maroja.

A professora Socorro Viana, destacou que o objetivo do festival é estimular a participação das crianças em eventos esportivos e coletivos e ajudá-las na formação humana. “O torneio vai simular uma competição na íntegra. Dessa forma, estamos preparando as crianças, as nossas ginastas, no amadurecimento e crescimento para se destacar nos demais eventos competitivos. Tudo feito com muito carinho e respeito para que essa modalidade cresça e as meninas cresçam como pessoas”, explicou a técnica.

Atualmente a Prefeitura conta com dois polos da modalidade. No ginásio Hermes Taurino, em Mangabeira, os treinos são segunda e sexta-feira das 8h15 às 11h e das 14h às 16h, com as modalidades de rítmica e artística. Já no ginásio do Unipê, palco do evento, funciona nas segundas, quartas e sextas, das 15h às 17h; nas terças e quintas-feiras, das 9h às 10h.

Para fazer a inscrição em uma das modalidades, basta comparecer ao local, nos dias e horários da atividade, com documento de identificação com foto do aluno e, se for menor de idade, também do responsável, além de um comprovante de residência.