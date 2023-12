Cícero Lucena anuncia bolsa auxílio para cuidador social voluntário e benefício será pago já este mês

O prefeito Cícero Lucena anunciou, nesta sexta-feira (15), durante evento comemorativo de fim de ano com profissionais da Educação, a implantação de bolsa auxílio de R$ 800 para cuidadores sociais voluntários que atuam na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, viabilizando a inclusão de crianças autistas. O benefício já passa a vigorar neste mês de dezembro.

O projeto de Lei que autoriza o auxílio foi entregue em mãos ao presidente da Câmara Municipal, vereador Dinho Dowsley, que se comprometeu a votar a matéria na próxima terça-feira (19), garantindo o pagamento do benefício ainda na este mês.

O prefeito explicou que a bolsa auxílio custeará transporte e alimentação dos cuidadores, destacando o papel dos profissionais no processo de inclusão de crianças com necessidades especiais, principalmente autistas. “Esta é a minha forma de expressar um pouco da minha gratidão a todos os cuidadores sociais voluntários”, declarou Cícero Lucena, que acrescentou: “E falo em nome das crianças e de seus familiares”.

O gestor antecipou que, além de pagar o auxílio já este mês, os cuidadores que quiserem trabalhar em janeiro também receberão o benefício. “É uma boa notícia pra todos nós, onde o prefeito está dando aumento na bolsa de todos os cuidadores de 14,3%”, comemorou a secretária municipal de Educação e Cultura (Sedec), América Castro.

A Rede Municipal de Ensino de João Pessoa acolhe atualmente 2.952 crianças e jovens com necessidades especiais e outros 719 alunos de Centros Municipais Infantis, totalizando 3.662 estudantes que demandam a presença de cuidadores sociais voluntários.

Os alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) representam quase metade da demanda, com 1.139 matriculados nas escolas e 581 nos Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEIs), totalizando 1.720 crianças e jovens autistas. Esses alunos são acolhidos por 1.800 servidores vinculados ao Programa Cuidador Social e 96 professores, que fazem o acompanhamento educacional especializado.