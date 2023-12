veja o calendário dos times paraibanos na competição

A Federação Paulista de Futebol (FPF-SP) divulgou a tabela detalhada da Copinha 2024. Agora, datas e horários dos jogos da 1ª fase da maior competição de categorias de base do Brasil já estão definidas. Com isso, Queimadense e Serra Branca, representantes paraibanos no torneio, já sabem quando entrarão em campo.

O Serra Branca está no Grupo 4 da Copinha 2024, que será disputado na cidade de Bebedouro, distante cerca de 380 km da capital paulista. Junto ao Carcará do Cariri, que garantiu a vaga após ser campeão do Campeonato Paraibano Sub-20, estão: Inter de Bebedouro, representando a cidade-sede; Figueirense, campeão do torneio em 2008; e Grêmio, vice-campeão em 2020.

Calendário do Serra Branca na Copinha 2024

03.jan | 13h | Grêmio x Serra Branca

06.jan | 15h | Inter de Bebedouro x Serra Branca

09.jan | 12h45 | Serra Branca x Figueirense

Já a Queimadense está no Grupo 24, que terá Barueri como sede, que está a cerca de 35 km de São Paulo. O Carcará conseguiu a classificação para a Copinha 2024 após a desistência do CSP, que foi o vice-campeão do Paraibano Sub-20. Como o time de Queimadas ficou em 3º no estadual, herdou a vaga do Tigre. Completam o Grupo 24: Oeste, União ABC-MS e Palmeiras, atual bicampeão da competição.

Calendário da Queimadense na Copinha 2024