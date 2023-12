Seinfra realiza serviços de tapa-buraco, manutenção de galerias e iluminação pública

Os serviços de manutenção da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) continuam, nesta terça-feira (12), em dezenas de bairros da Capital, com a execução da Operação Tapa-Buraco e a manutenção de galerias e iluminação pública.

Os trabalhos na rede de drenagem em execução hoje são limpeza, recuperação de galerias e substituição de grelhas nos bairros de Torre, Tambauzinho, Manaíra, Novais e Gramame.

As equipes de iluminação pública realizam manutenção no Expedicionários, Torre, Castelo Branco, Mandacaru, Alto do Céu, Manaíra, Bessa, Aeroclube, Funcionários II, III e IV, Esplanada, Bairro das Indústrias, Jardim Veneza, Alto do Mateus e Novais.

A Operação Tapa-Buraco realiza a recuperação de pavimentação no Cristo, Jaguaribe, Cabo Branco, Manaíra, Centro, Jardim Veneza, Geisel, Cuiá, Bancários e Mandacaru.

A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.