Santos Laguna x Puebla ASSISTIR AO VIVO HOJE (02/02) – LIGA MX

A PARTIDA entre Santos Laguna x Puebla é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (02/02) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Santos como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Santos Laguna x Puebla: Como e Onde Assistir à Jornada 5 do Clausura 2025

O Santos Laguna e o Puebla se enfrentam neste domingo, 2 de fevereiro de 2025, pela 5ª rodada do Torneio Clausura 2025 da Liga MX. O duelo, que coloca frente a frente as duas equipes que ainda não conseguiram engrenar na competição, acontecerá no Estádio Territorio Santos Modelo, casa do Santos, em Torreón, a partir das 17h00 (horário local), 19h00 de Brasília.

Este confronto é de extrema importância para ambos os times, que buscam se recuperar após um começo de temporada bastante difícil. O Santos, comandado por Fernando Ortiz, ocupa a última posição da tabela, com quatro derrotas consecutivas e apenas dois gols marcados. A equipe vive um início de campeonato traumático, e a pressão sobre o técnico é crescente. Com uma campanha muito aquém do esperado, os Guerreros tentam evitar que o pesadelo da temporada passada se repita.

Já o Puebla, treinado por Pablo Guede, também não teve um bom desempenho nas primeiras rodadas. Com apenas dois pontos, fruto de dois empates e duas derrotas, a equipe ocupa o penúltimo lugar. A Franja, assim como o Santos, está em busca de uma reação imediata para não comprometer ainda mais suas chances no torneio.

Este confronto é cercado de grandes expectativas, pois, além da busca pela recuperação, os times apresentam um histórico recente de confrontos equilibrados. Nos últimos cinco jogos entre eles, a Franja leva ligeira vantagem, com três vitórias contra duas do Santos. O duelo entre as duas equipes tem sido marcado por resultados apertados e imprevisíveis, com grandes surpresas a cada confronto. Nos últimos embates, os resultados foram variados: o Puebla venceu por 1-0 no Apertura 2024, enquanto o Santos triunfou por 3-0 no Clausura 2024.

O jogo, que não será transmitido pela televisão aberta ou por canais pagos, será exibido exclusivamente via streaming pela plataforma ViX Premium. Este serviço oferece aos fãs de futebol a oportunidade de acompanhar o duelo ao vivo, uma alternativa importante para quem busca não perder nenhum lance do confronto. Com a transmissão em tempo real, os torcedores poderão ver os detalhes da batalha que promete ser crucial para as ambições de ambas as equipes no torneio.

O Santos e o Puebla estão se aproximando de um ponto de inflexão na temporada. Se não conseguirem somar pontos importantes, ambos correm o risco de continuar na parte inferior da tabela, comprometendo suas chances de qualificação para a fase final do campeonato. O jogo é fundamental para as duas equipes que tentam dar a volta por cima e evitar uma crise ainda maior.

Data e Horário:

Data: Domingo, 2 de fevereiro de 2025

Domingo, 2 de fevereiro de 2025 Horário: 17h00 (horário local) / 19h00 (horário de Brasília)

17h00 (horário local) / 19h00 (horário de Brasília) Local: Estádio Territorio Santos Modelo, Torreón, México

Estádio Territorio Santos Modelo, Torreón, México Transmissão: Exclusivamente via ViX Premium





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

