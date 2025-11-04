terça-feira, novembro 4, 2025
Noticias

Jornal da Paraíba recria escudos dos clubes paraibanos com IA; confira

admin1

O dia 31 de outubro é tradicionalmente marcado pelo Halloween, conhecido no Brasil como o Dia das Bruxas. É uma data marcada pelas fantasias macabras e pelas cores laranja e preta. Pensando nisso, o Jornal da Paraíba resolveu recriar os escudos dos clubes que vão disputar o Campeonato Paraibano 2026 com a temática da data.

Para isso, o Jornal da Paraíba utilizou a Inteligência Artificial para recriar os escudos dos clubes dentro do tema Halloween.

Atlético-PB

Atlético-PB no Halloween. Inteligência Artificial

Botafogo-PB

Botafogo-PB no Halloween. Inteligência Artificial

Campinense

Campinense no Halloween. Inteligência Artificial

Confiança-PB

Confiança-PB no Halloween. Inteligência Artificial

Esporte de Patos

Esporte de Patos no Halloween. Inteligência Artificial

Nacional de Patos

Nacional de Patos no Halloween. Inteligência Artificial

Pombal

Pombal no Halloween. Inteligência Artificial

Serra Branca

Serra Branca no Halloween. Inteligência Artificial

Sousa

Sousa no Halloweeen. Inteligência Artificial

Treze

Treze no Halloweeen. Inteligência Artificial

