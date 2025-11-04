Jornal da Paraíba recria escudos dos clubes paraibanos com IA; confira
O dia 31 de outubro é tradicionalmente marcado pelo Halloween, conhecido no Brasil como o Dia das Bruxas. É uma data marcada pelas fantasias macabras e pelas cores laranja e preta. Pensando nisso, o Jornal da Paraíba resolveu recriar os escudos dos clubes que vão disputar o Campeonato Paraibano 2026 com a temática da data.
Para isso, o Jornal da Paraíba utilizou a Inteligência Artificial para recriar os escudos dos clubes dentro do tema Halloween.
Atlético-PB
Botafogo-PB
Campinense
Confiança-PB
Esporte de Patos
Nacional de Patos
Pombal
Serra Branca
Sousa
Treze
