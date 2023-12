Seinfra faz desobstrução em rede de drenagem para evitar alagamentos no viaduto em frente ao antigo Forrock

Em um trabalho preventivo visando evitar transtornos à população durante o período chuvoso, a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), iniciou, na manhã desta segunda-feira (11), um trabalho na rede de drenagem no bairro de Manaíra, com o objetivo de solucionar de vez o problema de alagamento no viaduto em frente ao antigo Forrock.

De acordo com a diretoria de Manutenção e Conservação (DMC) da Seinfra, um levantamento realizado na rede de drenagem do local, detectou a presença de objetos que estavam obstruindo a passagem de água, dentre eles um pneu. Desde o início da manhã as equipes estão trabalhando no local e o serviço deve ser concluído até a próxima quinta-feira (14).

“Inicialmente a gente conseguiu detectar que a rede tem uma obstrução em alguns pontos e, inclusive, encontramos até um pneu. Então iniciamos o trabalho na rede que passa pelo estacionamento do Manaíra Shopping, abrindo um pequeno trecho na tubulação para realizar essa desobstrução. Após a conclusão do serviço, a rede vai ficar funcionando normalmente”, destacou Acacyo Daniel, engenheiro responsável pela drenagem de águas pluviais.

Além disso, a Seinfra vai realizar outra intervenção no local, com uma rede de drenagem com 600 mm, maior que os 400 mm da rede que está sendo desobstruída. Com isso, o intuito é acabar de vez com os alagamentos que são registrados na margem do viaduto durante o período chuvoso na Capital.

“Com esse serviço de desobstrução que nós estamos fazendo não só aqui, mas em outros pontos da Capital, estamos tentando minimizar os pontos de alagamento em toda a cidade”, concluiu.

Serviço – Em caso de algum problema na rede de drenagem em seu bairro, a população pode solicitar os serviços da Seinfra de forma rápida através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.