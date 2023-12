QUEM CHEGA, QUEM SAI, QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO E QUEM FICA SEM CONTRATO AGORA

Análise do Mercado de Transferências do Vasco para a Temporada 2024

O Vasco da Gama enfrenta uma fase de transição e reestruturação, refletida nas incertezas sobre contratações para a próxima temporada. Enquanto alguns nomes circulam nos bastidores, como o volante Souza, a equipe se despede de membros importantes, evidenciando mudanças significativas nos bastidores.

Chegadas

* O volante Souza, em processo de recuperação, discute um possível acordo para retornar ao clube em 2024. Essa possível contratação envolve não apenas a experiência de um jogador de 34 anos, mas também a ligação emocional de Souza com o Vasco, sendo uma cria do clube.

Saídas Significativas:

* A demissão de Paulo Bracks, diretor de futebol, e a subsequente saída de Abel Braga, diretor técnico, destacam uma fase turbulenta nos bastidores do Vasco, marcando uma mudança de liderança.

Fim de Contrato para Onze Jogadores:

* A lista de jogadores com contratos encerrando apresenta diferentes situações. Alguns, como Ivan e Gabriel Dias, enfrentam incertezas devido a lesões e baixa participação, enquanto outros, como Zé Gabriel e Praxedes, demonstram potencial de renovação.

* **Jogadores em Fim de Empréstimo:**

* A situação de jogadores emprestados, como Alex Teixeira e Rossi, reflete a necessidade de avaliação cuidadosa para decidir sobre renovações. A performance deles, junto com considerações financeiras, influenciará as decisões da diretoria.

Jogadores que Retornam de Empréstimo:

* Quatro jogadores retornam de empréstimo, oferecendo opções para o Vasco. Destaca-se o goleiro Alexander, que teve participação na Série B, e o volante Rodrigo, que ganhou experiência no Londrina.

A gestão do elenco para a temporada 2024 implica escolhas estratégicas, considerando não apenas o desempenho esportivo, mas também fatores financeiros e a necessidade de uma transição suave. A definição das contratações e renovações será crucial para moldar o futuro do Vasco da Gama.

VASCO DEMITE E PLANEJA 2024

Paulo Bracks Deixa o Cargo de Diretor Esportivo da SAF do Vasco Após Permanência na Série A

Na manhã desta quinta-feira, Paulo Bracks recebeu a notícia de seu desligamento do cargo de diretor esportivo da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Vasco. A decisão veio um dia após a confirmação da permanência do time na Série A, conquistada na última rodada do Campeonato Brasileiro.

A saída de Bracks marca o fim de uma era em sua gestão como diretor esportivo, onde desempenhou um papel crucial nas estratégias e decisões relacionadas ao desenvolvimento e desempenho da equipe. Seu afastamento surpreendeu a comunidade esportiva, considerando o contexto positivo da permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre os motivos que levaram à rescisão do contrato entre Paulo Bracks e o Vasco. A especulação e a curiosidade se intensificam à medida que a notícia se espalha, alimentando debates sobre o que poderia ter levado a essa decisão abrupta.

A confirmação da permanência na Série A foi celebrada pelos torcedores, mas o cenário nos bastidores revela um desdobramento inesperado, com a saída de um dos responsáveis pela condução do departamento esportivo do clube. A incerteza paira sobre quem assumirá o papel de diretor esportivo e como isso afetará a dinâmica e a estratégia do Vasco para as próximas temporadas.

A busca por respostas e a compreensão dos motivos por trás da saída de Paulo Bracks certamente dominarão as discussões nos próximos dias. Enquanto os torcedores celebram a permanência na Série A, o clube enfrenta agora o desafio de preencher o vácuo deixado por um dirigente que desempenhou um papel crucial nos bastidores do Vasco.

ALEXANDRE MATTOS É O PREFERIDO

A busca por um substituto para Paulo Bracks está a todo vapor, e um nome que tem ganhado destaque é o de Alexandre Mattos. Com uma sólida carreira repleta de conquistas, Mattos apresenta um impressionante currículo com 11 títulos em clubes renomados do futebol brasileiro.

Cruzeiro 🔵

Mattos deixou sua marca no Cruzeiro, contribuindo para a conquista de 2 títulos do Brasileirão, demonstrando sua habilidade em construir equipes competitivas.

Palmeiras 🟢

Sua passagem pelo Palmeiras foi marcada por sucesso, somando 2 títulos do Brasileirão e 1 da Copa do Brasil. Mattos desempenhou um papel fundamental na montagem de um elenco vitorioso.

Atlético-MG ⚫️

No Atlético-MG, Mattos acrescentou mais um troféu à sua coleção ao conquistar o Campeonato Mineiro. Sua capacidade de gestão continuou a se destacar, moldando equipes competitivas em diferentes contextos.

Athletico-PR 🔴

O Athletico-PR também se beneficiou da expertise de Mattos, assegurando o Campeonato Paranaense. Sua visão estratégica e habilidades de negociação foram evidenciadas mais uma vez.

A experiência de Alexandre Mattos no cenário do futebol brasileiro o coloca como um candidato sólido para assumir o cargo deixado por Paulo Bracks. Seu histórico de sucesso em diferentes clubes sugere que ele tem as qualidades necessárias para liderar e alcançar resultados positivos.

A torcida agora aguarda ansiosamente para ver se Mattos será o escolhido para assumir a responsabilidade de comandar o time e dar continuidade ao legado deixado por seu antecessor.