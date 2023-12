QUE HORAS COMEÇA TERRA E PAIXÃO E ENCONTRO?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, SEXTA 08/12

A grade abaixo é relativa à programação praticada no fuso horário de Brasília. As emissoras com fuso horário diferenciado terão uma grade de exibição ajustada às suas necessidades locais.

Sexta-feira, 08/12/2023

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Mulheres de Areia

15:25 Sessão da Tarde – O Natal dos Coopers

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical

18:25 Elas Por Elas

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Fuzuê

20:30 Jornal Nacional

21:20 Terra e Paixão

22:25 Globo Repórter

23:15 Prato Feito

23:55 Jornal da Globo

00:45 Conversa com Bial

01:25 Fuzuê

02:10 Comédia Na Madruga I

03:05 Corujão I – Os Mercenários 3

Uma Noite de Entretenimento na TV Globo: Sexta-feira, 08/12/2023

Na noite de sexta-feira, prepare-se para uma sequência empolgante de programas na TV Globo, começando às 04:00 com “Hora Um”. Às 06:00, “Bom Dia Praça” traz as primeiras notícias do dia, seguido pelo noticiário nacional “Bom Dia Brasil” às 08:30.

Às 09:30, mergulhe em um bate-papo descontraído com “Encontro Com Patrícia Poeta”, seguido por dicas e receitas no “Mais Você” às 10:35. Às 11:45, não perca as atualizações regionais em “Praça TV – 1ª Edição”.

A tarde promete emoções esportivas com “Globo Esporte” às 13:00, seguido pelo “Jornal Hoje” às 13:25. Às 14:45, reviva a trama de “Mulheres de Areia”, seguido pelo clima natalino em “Sessão da Tarde – O Natal dos Coopers” às 15:25.

A noite se inicia com “Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical” às 17:05, seguido por “Elas Por Elas” às 18:25. Às 19:10, “Praça TV – 2ª Edição” traz mais notícias locais, seguido pelo programa cultural “Fuzuê” às 19:40.

Às 20:30, o renomado “Jornal Nacional” traz as principais notícias do Brasil e do mundo. Às 21:20, embarque em “Terra e Paixão”, seguido por histórias fascinantes no “Globo Repórter” às 22:25.

Às 23:15, saboreie deliciosos pratos em “Prato Feito”, seguido pelo “Jornal da Globo” às 23:55. A madrugada continua animada com o “Conversa com Bial” à 00:45 e mais diversão no “Fuzuê” às 01:25.

Não perca as risadas com “Comédia Na Madruga I” às 02:10, e a ação de “Corujão I – Os Mercenários 3” às 03:05. Prepare-se para uma noite repleta de variedade e entretenimento na TV Globo.