QUAL FILME VAI PASSAR NA GLOBO HOJE? SESSÃO SE SÁBADO, SUPERCINE E CORUJÃO

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. SESSÃO SE SÁBADO, SUPERCINE E CORUJÃO e toda a grade de programação de hoje, Sabado (02/12)

Confira a seguir, tudo que rola na Globo sabado (02/12). A programação é divulgada pela própria emissora e pode ser alterada sem aviso prévio. Os horários dos programas são baseados no horário de Brasília e a programação é a da Globo Nacional. Hoje tem Domingo Maior, CINEMAÇO E FANTÁSTICO

A Globo divulgou a grade completa de programação da próxima semana, com a sinopse de filmes e novidades na programação.

Atenção A grade abaixo é relativa à programação praticada no fuso horário de Brasília. As emissoras com fuso horário diferenciado terão uma grade de exibição ajustada às suas necessidades locais.

Ação e Aventura nos Filmes da Globo no Sábado, 09/12/2023

O sábado na programação da Globo proporcionou uma jornada cinematográfica repleta de emoções diversas, desde o drama romântico até a comédia descontraída. Vamos mergulhar nos filmes que encantaram os espectadores neste dia, 09 de dezembro de 2023:

Corujão II – “Veneza” Dirigido por Miguel Falabella, este filme brasileiro de 2019, “Veneza”, oferece uma narrativa envolvente de ficção e drama. Estrelado por Carmen Maura, Dira Paes, Eduardo Moscovis e Carol Castro, a história segue Gringa, a dona de um bordel, em sua jornada para Veneza, em busca de perdão do único homem que amou. Uma trama emocionalmente rica que explora o poder do perdão e do reencontro.

Sessão De Sábado – “Curtindo a Vida Adoidado” Uma clássica comédia americana de 1986, dirigida por John Hughes, “Curtindo a Vida Adoidado” traz Matthew Broderick no papel de um adolescente determinado a quebrar a rotina. Uma escapada hilária e cheia de reviravoltas, o filme acompanha suas aventuras enquanto ele convence a namorada e o melhor amigo a se juntarem a ele em um dia inesquecível em Chicago.

Supercine – “Palm Springs” Dirigido por Max Barbakow, este filme americano de 2020, “Palm Springs”, é uma comédia romântica estrelada por Andy Samberg e Cristin Milioti. Nyles e Sarah, interpretados pelos talentosos atores, exploram a ideia de que nada realmente importa enquanto causam estragos em um casamento. Uma história leve e divertida que explora os altos e baixos da vida e do amor.

Corujão I – “Tá Rindo do Quê?” Sob a direção de Judd Apatow, “Tá Rindo do Quê?” é uma comédia dramática americana de 2021. Com um elenco estelar, incluindo Adam Sandler, Leslie Mann e Jason Schwartzman, o filme segue a história de George e Ira, dois indivíduos sem amigos próximos que encontram uma conexão improvável durante apresentações no mesmo local. Uma jornada divertida e comovente que explora a importância das relações humanas.

Este sábado na Globo proporcionou uma variedade de gêneros e emoções, desde o romance e a comédia até o drama, oferecendo algo para todos os gostos. Os filmes escolhidos certamente proporcionaram aos espectadores uma experiência cinematográfica memorável. Prepare-se para mais surpresas e emoções nas futuras transmissões!