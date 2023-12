João Pessoa recebe neste sábado a Ultramaratona Aquática de natação no mar

Cinco praias urbanas a nado. Esse será o desafio dos 120 atletas inscritos, que disputam neste sábado (9), a 2ª edição da Ultramaratona Aquática de natação no mar. A prova será disputada em uma única etapa, com largada na praia do Seixas, às 5h30, com duas modalidades simultâneas – prova individual e revezamento de 4×4 – e tem a distância de 13km.

O evento é organizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). “É uma prova muito dura, mas bem desejada pelos participantes, tanto que as inscrições terminaram em apenas um dia e meio. Teremos o apoio do Corpo de Bombeiros, Marinha, Samu, além da Secretaria com o amparo terrestre”, explicou Kaio Márcio, secretário de Esportes do Município.

Os competidores vão percorrer as praias do Seixas, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa. Após a saída na Praia do Seixas, os nadadores que vão participar do revezamento, farão a distância de 3,25km cada, alternando nos pontos de troca – o primeiro na praia do Cabo Branco, em frente ao Luxor Paulo Miranda; a segunda mudança ocorre na praia de Tambaú, próximo ao Hotel; já a terceira substituição será realizada em frente ao Mag Shopping.

A prova terminará no Bessa, no local onde funcionam as aulas de natação do Projeto “Campeões do Amanhã”. Em todos os pontos, haverá ponto de hidratação, como também nos caiaques para os inscritos nos 13km individual.

Na Ultramaratona Aquática será permitido o uso de equipamentos esportivos. Além disso, colocar o flutuador de salva vida é obrigatório. Todos os competidores doaram 3kg de alimentos não perecíveis que serão doados às instituições de caridade.