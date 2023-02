Humanização

Prefeitura de João Pessoa conclui curso de Libras e capacita profissionais da assistência em saúde

23/02/2023 | 20:00 | 133

Com foco na humanização, inclusão e melhoria no atendimento dos serviços de saúde, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), concluiu o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para que o atendimento prestado aos pacientes nas unidades de saúde da família (USF), unidades de pronto atendimento (UPAs) e hospitais seja o mais humanizado possível.

As aulas, que começaram em outubro do ano passado, tiveram sua conclusão na tarde desta quinta-feira (23), alcançando um quantitativo de 27 profissionais devidamente qualificados para o atendimento à população. O curso de Libras trouxe aos profissionais da assistência em saúde o conhecimento dos principais conceitos sobre surdez do ponto de vista médico e da comunidade surda, assim como auxiliou na identificação dos tipos, causas e consequências de perda auditiva, trazendo a interpretação correta da legislação específica sobre esta deficiência.

“É muito difícil expressar em palavras esse sentimento que temos em relação a Libras, pois a necessidade é tanto dos que precisam desse tipo de linguagem quanto nossa também. Temos de estender a mão e buscar, na inclusão, ajudar a todos que necessitam dos nossos serviços”, exaltou Telma Carvalho, aluna do curso e profissional da recepção da Upa Oceania.

De acordo com Rosângela Lima, facilitadora do curso de Libras, a turma de 27 alunos, que são profissionais que trabalham nas UPAs e USFs, teve um aproveitamento de 100%. “Falando como facilitadora da língua de sinais, esse curso significa a satisfação em poder propagar e disseminar um conhecimento, pois posso dizer com toda segurança que é possível perceber que todos estão preparados para receber os surdos nas suas unidades e serem multiplicadores”, destacou.

Segundo Ingrid Sales, coordenadora da Área Técnica da Pessoa com Deficiência da SMS, uma nova turma será aberta ainda na primeira quinzena de março, com 40 vagas destinadas aos trabalhadores das Policlínicas Municipais de João Pessoa e do Instituto Cândida Vargas (ICV).