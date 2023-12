Na CBN, Hugo renova aposta em candidatura de Romero em Campina

Presidente estadual do Republicanos e conhecido por ter habilidade na articulação política, o deputado federal Hugo Motta continua apostando as fichas dele na candidatura do ex-prefeito e deputado Romero Rodrigues (Podemos) a prefeito de Campina Grande ano que vem. Hoje, em entrevista à Rádio CBN, Motta disse que a legenda aguarda para o início de 2024 o anúncio.

“Tenho notado um interesse na discussão por parte de Romero por conta do apelo que a cidade faz pelo seu nome. Há um pedido forte para que Romero seja candidato a prefeito. E ele decidindo, acreditamos que o Republicanos é o melhor partido para abrigá-lo”, assinalou.

Na mesma entrevista Hugo revelou que pretende manter na legenda o vereador e presidente da Câmara, Marinaldo Cardoso.

“Vou permanecer que ele possa permanecer no partido. Claro que vamos ouvir outros atores para formarmos uma chapa competitiva”, comentou o deputado.

Hoje Marinaldo faz parte da base do prefeito Bruno Cunha Lima (PSD).

Se as fichas de Hugo estiverem corretas ele (Marinaldo) poderá ter que optar por se manter na base, ou apoiar uma eventual candidatura de Rodrigues.

Tudo ficará, claro, para 2024.