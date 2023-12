Saiba o que os políticos da Paraíba estão fazendo na COP 28

Representantes do governo do estado, prefeitura de João Pessoa e do Congresso Nacional fizeram às malas para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no fim de semana, para participar da COP 28, a Conferência das Nações Unidas para o clima, de 30 de novembro a 12 de dezembro.

O governo da Paraíba, até o momento, está representado pela secretária do Meio Ambiente, Rafaela Camaraense, que também integra a delegação do Consórcio Nordeste.

Um dos principais temas que a secretária está defendendo na COP 28 é o fundo caatinga, uma iniciativa do Consórcio Nordeste, que visa captar recursos para a preservação e o uso sustentável do Bioma Caatinga, que ocupa cerca de 10% do território nacional e abriga uma grande biodiversidade. A proposta é que o fundo seja aplicado em recursos, ações e projetos de combate à desertificação, ao desmatamento, à poluição dos recursos hídricos e de conservação da biodiversidade.

Prefeitura de João Pessoa

A prefeitura de João Pessoa enviou uma delegação para a COP 28, liderada pelo prefeito Cícero Lucena, com a participação do secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, e representantes de outras secretarias.

No sábado (2), Cícero foi um dos palestrantes, apresentando ações da capital paraibana na sessão ‘Liderança Brasileira: Ampliação do Impacto climático por meio do trabalho conjunto’, com o objetivo de mostrar o poder de colaboração de prefeitos e governadores quando atuando de forma integrada em planos nacionais sobre ação climática.

Cícero Lucena apresentou o Plano de Ação Climática do programa João Pessoa Sustentável, que tem o objetivo de neutralizar as emissões líquidas de carbono até 2050, medidas de adaptação e resiliência, como o Complexo da Beira Rio e o Parque Linear Jaguaribe, o Programa LED e a renovação da frota de veículos do transporte público, que contribuem para a redução de emissão de gases do efeito estufa (GEE), além de medidas de mitigação, como o Parque Cidade de João Pessoa, Parque Socioambiental do Roger, recuperação das nascentes de rios, os projetos Novas Árvores e Mãe Terra, entre outras ações.

Senadores

Os senadores Veneziano e Efraim Filho, da bancada da Paraíba, também estão presentes à COP 28.

Vice-Presidente do Senado Federal, Veneziano participa representando o Senado e também na qualidade de presidente da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia (FPRNE) no Congresso Nacional. Veneziano retorna ao Brasil no dia 10 de dezembro.

“Estamos debatendo os avanços e desafios no enfrentamento das mudanças climáticas. É de fundamental importância, pois sabemos que estamos a tratar sobre uma temática que eloquentemente tem chamado a responsabilidade mundial”, disse Veneziano.

Já Efraim (União Brasil) participou do evento no último sábado (2). Ele colaborou no painel “Setor Produtivo sobre o Mercado de Carbono”, onde debateu sobre transição energética e energias renováveis.

“É uma grande alegria poder estar aqui no painel junto com a CNI, junto com o setor produtivo, de um tema que tem ganhado espaço e o Senado Federal agora nesse semestre, mais precisamente em outubro deu um passo decisivo depois de uma longa e árdua jornada de muito debate que conseguiu avançar com o PL 412/2022 que avança com o sistema brasileiro de comércio e emissão de gases de efeito estufa”, ressaltou.

COP 30 no Brasil

A COP 30 será realizada em Belém, no Pará, em 2025, reunindo no Brasil representantes de governos dos vários países que, efetivamente, estão envolvidos com a questão climática mundial.