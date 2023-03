Campeonato Paraibano: assista, ao vivo, aos jogos da rodada final da 1ª fase

Compartilhe















O Campeonato Paraibano Betino 2023 encerrá na tarde deste domingo a sua primeira fase. E todas as cinco partidas que acontecerão simultaneamente a partir das 16h terão transmissão, ao vivo e com exclusividade, no Jornal da Paraíba.

Nacional de Patos x Botafogo-PB

CLIQUE AQUI para assistir à partida no José Cavalcanti.

Veja também Aguinaldo quer fazer audiência da Reforma Tributária, na Paraíba, com governadores do NE

Treze x Queimadense

CLIQUE AQUI para assistir à partida no Amigão.

Auto Esporte-PB x Campinense

CLIQUE AQUI para assistir à partida no Almeidão.

Sousa x CSP

CLIQUE AQUI para assistir à partida no Marizão.

São Paulo Crystal x Serra Branca

CLIQUE AQUI para assitir ao jogo no Carneirão.

Auto Esporte-PB

botafogo-pb

Campeonato paraibano

campinense

CSP

destaques

Nacional de patos

Queimadense

são paulo crystal

serra branca

sousa

Treze

Cadu Vieira

Formado em Letras e em Jornalismo. Editor do ge Paraíba. Atua na Rede Paraíba de Comunicação desde 2010.

Leia também

Esportes

Campeonato Paraibano: rodada final da 1ª fase definirá os confrontos das semifinais

Confira onde assistir ao vivo, horários, escalações, desfalques, arbitragem e outras informações dos cinco jogos do Campeonato Paraibano neste domingo.

Esportes

Veja as situações de cada clube na rodada final do Campeonato Paraibano

Sousa já está classificado. Nacional de Patos, SP Crystal, Treze, Botafogo-PB, Campinense e CSP ainda buscam a vaga as semifinais. E Queimadense e Auto Esporte-PB já estão com suas respectivas situações definidas: rebaixamento.

Esportes

Rebaixados, Auto Esporte-PB e Queimadense poderão interferir nas situações do Trio de Ferro

Dependendo do que os já rebaixados Macaco Autino e Carcará da Serra façam no domingo, poderão interferir até na classificação ou eliminação de Botafogo-PB, Campinense e Treze para as semifinais.

