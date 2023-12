QUE HORAS COMEÇA TERRA E PAIXÃO E BRASILEIRÃO?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, QUARTA 06/12

A programação da Rede Globo para o final de semana promete uma diversidade de conteúdos, desde filmes emocionantes até programas de entretenimento e informação. Vamos explorar o que está reservado para os telespectadores nestes dois dias repletos de atrações.

**Explorando a Grade de Programação da Globo: Quarta-feira, 06/12/2023**

A televisão é uma janela para diferentes mundos e emoções, proporcionando uma mistura única de notícias, entretenimento e diversão. Neste artigo, vamos navegar pela programação da Globo para a quarta-feira, 06 de dezembro de 2023, desde as primeiras horas da madrugada até a madrugada seguinte.

**04:00 – Hora Um:**

O dia inicia com “Hora Um”, um programa matinal que mantém os espectadores informados sobre os eventos recentes no Brasil e ao redor do mundo. Um ponto de partida essencial para quem busca começar o dia bem informado.

**06:00 – Bom Dia Praça:**

“Bom Dia Praça” segue, destacando notícias locais e eventos que afetam as comunidades regionais. Uma oportunidade para os espectadores se conectarem com os assuntos que moldam seu entorno imediato.

**08:30 – Bom Dia Brasil:**

Transitando para uma perspectiva nacional, “Bom Dia Brasil” entra em cena, trazendo uma análise aprofundada das notícias mais relevantes do país.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta:**

A manhã ganha um toque descontraído com “Encontro Com Patrícia Poeta”. Entre entrevistas, música e debates, o programa oferece uma mistura envolvente de entretenimento e informação.

**10:35 – Mais Você:**

Ana Maria Braga e Louro José assumem o controle com “Mais Você”, uma combinação única de culinária, dicas úteis e entrevistas. Uma forma descontraída de iniciar o dia.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição:**

O jornalismo local retorna com “Praça TV – 1ª Edição”, trazendo notícias regionais e mantendo os espectadores atualizados sobre os acontecimentos em suas comunidades.

**13:00 – Globo Esporte:**

Os entusiastas do esporte têm seu momento com “Globo Esporte”, oferecendo notícias, análises e destaques dos eventos esportivos mais recentes.

**13:25 – Jornal Hoje:**

“Jornal Hoje” assume a tarde, mantendo os telespectadores atualizados com notícias nacionais e internacionais, além de explorar temas de interesse público.

**14:45 – Mulheres de Areia:**

A dramaturgia nacional continua com “Mulheres de Areia”, uma novela clássica que continua a cativar os telespectadores com suas tramas envolventes e personagens memoráveis.

**15:25 – Sessão da Tarde – Uma Segunda Chance Para Amar:**

A “Sessão da Tarde” traz uma experiência emocionante com “Uma Segunda Chance Para Amar”, um filme romântico que promete envolver os espectadores em uma história de amor às vésperas do Natal.

A programação segue com “Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical”, “Elas Por Elas”, “Praça TV – 2ª Edição”, e o programa cultural “Fuzuê”.

**20:00 – Jornal Nacional:**

O ápice da informação chega com o “Jornal Nacional”, fornecendo uma visão abrangente das notícias do Brasil e do mundo.

A noite continua com a novela “Terra e Paixão”, seguida por um evento esportivo, “Futebol”, que promete empolgar os fãs do esporte.

23:30 – Segue o Jogo:

Os apaixonados por esportes têm uma análise aprofundada dos eventos esportivos do dia com “Segue o Jogo”, mantendo-os atualizados e proporcionando insights exclusivos.

A programação noturna prossegue com “Jornal da Globo”, “Conversa com Bial” e momentos de descontração com “Fuzuê” e os blocos de comédia na madrugada, compreendendo “Comédia Na Madruga I”, “Comédia Na Madruga II” e “Comédia Na Madruga III”.

A quarta-feira na Globo oferece uma jornada completa, desde as primeiras notícias matinais até a diversão na madrugada, proporcionando uma experiência televisiva que atende aos diferentes gostos e interesses do público brasileiro.