Governo paga Abono Natalino a 693 mil famílias do Bolsa Família na Paraíba; veja datas

O Governo do Estado vai pagar um Abono Natalino a 693 mil famílias paraibanas cadastradas no Programa Bolsa Família. Os pagamentos começam a partir do dia 11 deste mês e seguem até o dia 22 de dezembro. O investimento soma R$ 47,7 milhões, conforme a gestão estadual.

Gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), o Abono será no valor de R$ 64,00 para cada família.

A exemplo dos últimos anos, o pagamento será feito por meio de crédito nas contas da Caixa Econômica, as mesmas que os beneficiários recebem o Bolsa Família. O benefício poderá ser sacado nas agências da Caixa, Casas Lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui, em qualquer lugar do país.

O valor parece ser pequeno, mas é uma ajuda a mais para famílias que estão em situação de vulnerabilidade. O Estado acerta ao manter esse incremento.

A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra, destacou a importância da ação.

“É um investimento que irá atender as necessidades iniciais das famílias e fomentar o mercado local”, assinalou a secretária.

Para receber o Abono Natalino, os beneficiários deverão apresentar documento de identificação com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o Cartão do Número de Identificação Social (NIS).