Procon-JP registra diferença de R$ 106,60 em pesquisa de preços das carnes típicas das festas de final de ano

O pessoense que vai consumir carnes típicas nas confraternizações das festas de final de ano com familiares e amigos precisa consultar a pesquisa de preços realizada pelo Procon-JP para esse tipo de produto porque as diferenças estão bem aparentes, como é o caso do quilo do bacalhau Ribeiralves, R$ 106,60, que oscila entre R$ 102,39 (Mateus – Altiplano) e R$ 208,99 (Latorre – Torre), variação de 104,11%. Clique aqui e confira a tabela de preços.

A maior variação de todo levantamento, 234,23%, no entanto, ficou com o quilo do lombo suíno temperado Aurora, com preços entre R$ 35,90 (Assai Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 119,99 (Varejão – Varjão), diferença de R$ 84,09%.

A pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor foi realizada em 15 supermercados da Capital no dia 04 de dezembro e traz preços de 78 tipos de carnes como peru, frangos especiais, pernil e lombo (porco), tender, bacalhau e camarão (com e sem casca e cabeça, cinza e cozido).

A pesquisa do Procon-JP encontrou, ainda, duas outras grandes diferenças: no quilo do bacalhau do Porto, R$ 60,10, com preços entre R$ 119,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 180,00 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa), variação de 50,13%; e no tender bolinha com cravo Seara, 44,00, oscilando entre R$ 35,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 79,99 (DoDia – Bessa), variação de 122,26%.

Mais variações – Outras variações bem significativas foram encontradas no quilo do bacalhau Saithe, 191,72%, com preços entre R$ 35,99 (Varejão – Varjão) e R$ 104,99 (Latorre – Torre), diferença de R$ 69,00; e no quilo do tender desossado Sadia, 143,28%, com preços entre R$ 36,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 89,99 (Cestão – Geisel), diferença de R$ 53,00.

Os locais – A pesquisa foi realizada nos seguintes supermercados: Cestão e Super Box Brasil (Geisel); Assaí Atacadista (Latorre); SuperFácil Atacado (Água Fria); Bemais e Extra (Bancários); Pão de Açúcar (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); DoDia (Bessa); Varejão (Varjão); Varejão do Preço (Rangel); Assis (Mangabeira); Menor Preço (Bairro dos Estados); e Mateus (Altiplano).

Confira a pesquisa completa acessando os sites da prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br