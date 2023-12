Moradores do bairro dos Colibris encerram a semana recebendo os serviços da Caravana do Cuidar

01/12/2023 |

Os moradores do bairro Colibris receberam, nesta sexta-feira (01), a roda de serviços ofertada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), que realiza a Caravana do Cuidar. Entre os 150 atendimentos registrados, estão os serviços de assistência social, direito do consumidor, saúde e empregabilidade.

Cleide de Sousa, uma das moradoras que recebeu a Caravana do Cuidar na porta de casa, ficou feliz em ter tantos serviços em uma rua que agora é calçada. “Eu fui uma das primeiras moradoras dessa rua, e por mais de 20 anos esperei o dia que a poeira ia parar de entrar em casa. Nos dias de chuva a gente quase não conseguia subir a rua, atolando o pé. Agora, sentimos o cuidado da gestão no nosso bairro, porque outras ruas também foram calçadas”, compartilhou.

Dos 150 atendimentos realizados, foram registrados 30 do Cadúnico; 02 do Procon-JP; 03 do Sine-JP; 12 atendimentos do dentista; 14 testes rápidos de IST’s; 29 aferições de pressão arterial; 26 testes rápidos de glicemia; 04 encaminhamentos para mamografia; 16 atendimentos da auriculoterapia; e 14 atendimentos médicos. Entre os moradores beneficiados pelos serviços de saúde, está o José Bernardo

“Eu pedi uma liberação no trabalho quando eu soube que a Caravana do Cuidar estaria aqui no bairro, para não perder a oportunidade. Já fui atendido pelo médico, e vou ser atendido pelo Procon, aproveitar para resolver várias demandas que eu não teria tempo para resolver em um dia só”, falou.