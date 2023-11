Pesquisa do Procon-JP em supermercados registra diferença de R$ 69,91 no preço do queijo do reino

O consumidor que pretende preparar em casa a ceia natalina para familiares e amigos deve ficar atento à pesquisa do Procon-JP para preços dos principais ingredientes dessa comemoração, que encontrou diferença de R$ 69,91 no quilo do queijo do reino Regina, que está oscilando entre R$ 99,99 (Cestão – Geisel) e R$ 169,90 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa), variação de 69,92%. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

O levantamento, que foi realizado no dia 28 de novembro em 15 supermercados e traz preços de 248 itens, encontrou a maior variação no quilo da passa preta, que está com preços entre R$ 24,99 (Varejão – Varjão) e R$ 69,50 (Atacadão – Geisel). A pesquisa traz preços de produtos como queijo do reino, panetones, frutas frescas, em calda e desidratadas, milho, palmito, azeitona e ervilhas, além dos grãos e temperos típicos da época.

Outras diferenças significativas foram registradas no quilo do queijo do reino Borboleta, R$ 50,00, com preços entre R$ 109,99 (Cestão – Geisel) e R$ 159,99 (Extra – Bancários e DoDia – Bessa), variação de 45,44%; e no quilo da Romã, R$ 38,99, com preços entre R$ 29,99 (Cestão – Geisel) e R$ 68,98 (DoDia – Bessa), variação de 130,01%.

Mais variação – A pesquisa mostra, ainda, outras grandes variações como a encontrada no vidro de 100g da azeitona sem caroço Vale Fértil, 168,67%, com preços entre R$ 2,49 (Latorre – Torre) e R$ 6,69 (DoDia – Bessa), diferença de R$ 4,20; e no quilo da maçã verde, 150,13%, que oscila entre R$ 11,59 (Carrefour – Bancários) e R$ 28,99 (Cestão – Geisel), diferença de R$ 17,40.

Os supermercados – A pesquisa foi realizada nos seguintes locais: Assis (Mangabeira); Atacadão, Cestão e Super Box Brasil (Geisel); Bemais, Extra e Carrefour (Bancários); SuperFácil Atacado (Água Fria); Varejão (Varjão); Latorre (Torre); Assaí Atacadista e Pão de Açúcar (Epitácio Pessoa); Menor Preço (Bairro dos Estados); DoDia (Bessa); e Manaíra (Manaíra).

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br