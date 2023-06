Nesta quarta-feira

Seinfra realiza Operação Tapa-Buraco, iluminação pública e manutenção de galerias em 30 bairros da Capital

Nesta quarta-feira (21), a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) continua realizando os serviços diários de manutenção de galerias, iluminação pública e Operação Tapa-Buraco. A ação acontece em 30 bairros da Capital.

A Operação Tapa-Buraco percorre hoje os seguintes bairros: Distrito Industrial; Tambauzinho; Água Fria; Torre; Geisel; Jardim Oceania; Gramame; Bancários; José Américo; Cristo; Colibris; João Paulo II e Manaíra.

A manutenção nas galerias está ocorrendo nos seguintes bairros: Bancários; Manaíra; Mumbaba; Mandacaru; Tambiá; Mangabeira. Os serviços em execução nesta quarta-feira são de limpeza, desobstrução e recuperação de galerias, com remoção de entulhos; elevação e recuperação de poço de visita (PV).

Os serviços de iluminação pública seguem pelos bairros: Cristo; Rangel; Jaguaribe; Varadouro; Ilha do Bispo; Tambiá; Mandacaru; Padre Zé; Funcionários I, II e III; Colinas do Sul; Jardim Veneza; Alto do Mateus; Bairro dos Novais; Oitizeiro; João Paulo II; Esplanada; Geisel; Valentina; Mangabeira I, II, IV, VII e VIII.

Os serviços são executados pela Diretoria de Conservação e Manutenção atendendo aos pedidos feitos pela população. Esses serviços podem ser solicitados por qualquer cidadão por meio do 0800 031 1530, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h ou pela plataforma Prefeitura Conectada, no site da Prefeitura.