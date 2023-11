Escolas municipais recebem premiação no Festival de Aplicativos da 20ª SNCT

As escolas municipais Fenelon Câmara, do bairro do Geisel, e Índio Piragibe, de Mangabeira, tiveram suas equipes mais votadas no Festival de Aplicativos do programa ‘Codificar para Desenvolver (Code) – Jovens para o futuro’, uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) com apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), em parceria com a Funetec.

A primeira equipe colocada foi a Colect Fruits, da Escola Municipal Fenelon Câmara, com um aplicativo que leva o mesmo nome da equipe, composta por Maria Clara Araújo Weel, Daniel de Oliveira Marques, Alice Oliveira da Silva, Yasmin Pereira Vieira Marques e Ana Luiza Sampaio Rodrigues. A estudante Yasmin Pereira Marques comentou que tudo foi maravilhoso, não imaginava que seria tão legal programar.

O segundo lugar ficou com a equipe ‘Cat’, da Escola Municipal Índio Piragibe, de Mangabeira, com o aplicativo ‘Adote-me’. A estudante Laura Andrade, a única da equipe presente no evento, explicou que o aplicativo foi construído com o intuito de resgatar gatinhos abandonados. “Estou muito orgulhosa e grata a todo mundo que me ajudou, meus familiares, meus amigos, professores. Muita gratidão mesmo a todos”, disse Laura emocionada.

O terceiro lugar ficou com a equipe Rebeca do aplicativo TDAHelper, da Escola Cívico Militar Chico Xavier, que foi programado com o intuito de ajudar as pessoas com necessidades especiais. Uma das alunas da equipe, Rebeca Fantini, disse se sentir honrada com a terceira colocação. “É importante para os alunos para aprenderem e poderem crescer. Aprendendo a programar, futuramente podemos trabalhar nessa área”, destacou.

O Festival de Aplicativos Code teve 225 equipes inscritas no primeiro momento. Logo após, foram selecionadas mais de 100, onde foram escolhidos três classificados por votação eletrônica popular. Foram 1.591 votos computados pela organização do evento.

O Festival de Aplicativos do programa ‘Codificar para Desenvolver (Code) – Jovens para o futuro’ é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) com apoio da Secitec, em parceria com a Funetec. O evento aconteceu dentro da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), de 23 a 25 de novembro, no Espaço Cultural José Lins do Rego.

A 20ª SNCT é apoiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Governo do Estado da Paraíba e das instituições de pesquisa científicas: Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq), do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Além da colaboração importante da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Faculdades Nova Esperança, Uninassau e Unipê. Além das empresas Daten, Proebus, Cagepa, Teletex, Funetec, Sebrae, Empreender Paraíba, Fiep, EPC.