Secretaria de Saúde aplica Processo Seletivo Simplificado para as residências médica e multiprofissional

Cerca de mil candidatos participaram do Processo Seletivo Simplificado para as residências médica e multiprofissional, que foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na manhã deste sábado (20), no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 83 vagas.

Os gabaritos das provas foram divulgados na tarde deste sábado. Para conferir das provas da residência médica, clique aqui. Para conferir o gabarito das provas de residência multiprofissional, clique aqui.

Segundo a organização do Processo Seletivo Simplificado, apenas uma ocorrência foi registrada. O celular de um candidato tocou durante a prova e o mesmo foi desclassificado. Além disso, 123 candidatos não compareceram para fazer a prova.

“Hoje realizamos a prova de seleção para os nossos residentes médicos e multiprofissionais. Mais de mil pessoas participaram do processo buscando vagas em diversas especialidades e estamos felizes porque tudo transcorreu muito bem. Os candidatos estudaram, as provas foram muito bem elaboradas e, daqui a pouco tempo, novos especialistas estarão fazendo parte dos quadros da Prefeitura de João Pessoa”, destacou o secretário de Saúde da Capital, Luis Ferreira.

Os candidatos elogiaram a condução de todo Processo Seletivo Simplificado. Thayse Filgueira de Oliveira, que busca uma vaga na residência multiprofissional em Psicologia, adorou a prova e está confiante na aprovação. “Eu achei o processo tranquilo e organizado. Eu acho que é um programa muito importante para nós, profissionais da saúde. Ele agrega bastante, principalmente no âmbito da saúde coletiva. Gostei muito da prova e estou confiante na aprovação”, contou.

De acordo com o calendário do edital, o resultado final está previsto para o dia 5 de fevereiro. Os editais e todas as informações referentes ao Processo Seletivo estão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa.

Vagas – No programa de residência multiprofissional estão sendo ofertadas 37 vagas distribuídas nas áreas de Enfermagem (09), Farmácia (04), Fisioterapia (04), Fonoaudiologia (03), Medicina Veterinária (03), Nutrição (04), Odontologia (04), Psicologia (04) e Terapia Ocupacional (03).

Já para o programa de residência médica estão disponíveis 46 vagas, divididas nas áreas de Anestesiologia (02), Clínica Médica (06), Cirurgia Geral (05), Coloproctologia (02), Ginecologia e Obstetrícia (04), Medicina de Família e Comunidade (20), Neonatologia (03), Ortopedia e Traumatologia (03).

Os aprovados utilizarão os serviços da Rede Municipal de Saúde como campo prático de atuação para a formação profissional, atuando, a partir de 2024, nos três níveis de atenção: primária, especializada e hospitalar.

Rede Escola – As residências médica e multiprofissional, assim como estágios, pesquisas e visitas técnicas na Rede Municipal de Saúde são coordenadas pela Gerência da Educação na Saúde (GES) da SMS, através do projeto Rede Escola. A iniciativa estabelece parcerias na construção e efetivação da aprendizagem pelo trabalho na rede de serviços, favorecendo a melhoria da qualidade e humanização do atendimento prestado à população.