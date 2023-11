Concurso da prefeitura de Picuí: inscrição, edital e vagas

As inscrições no concurso da prefeitura de Picuí, com mais de 60 vagas, terminam neste domingo (26). As vagas ofertadas são para níveis fundamental, médio e superior. Os salários do concurso da prefeitura de Picuí variam de R$ 1.320,00 a R$ 6.353,69. Inscrições podem ser realizadas no site da banca organizadora.

Concurso da prefeitura de Picuí

O edital do concurso da prefeitura de Picuí foi divulgado no dia 23 de outubro. A banca organizadora do certame é a CPCon.

Vagas: 61 vagas

Níveis: fundamental incompleto, fundamental completo, medio/técnico e superior

Salários: R$ 1.320,00 a R$ 6.353,69

Inscrições: até 26 de novembro

Provas objetivas: 17 de dezembro

Resultado final: 16 de fevereiro de 2024

Edital do concurso da prefeitura de Picuí

Vagas disponíveis

Fundamental incompleto

Coveiro (1)

Operador de máquinas (1)

Fundamental completo

Condutor socorrista (2)

Motorista (Obs: categoria D) (1)

Médio/Técnico

Agente Administrativo (1)

Agente Comunitário de Saúde (8)

Agente de endemias (2)

Auxiliar de consultório dentário (2)

Fiscal de serviços urbanos (1)

Fiscal de tributos (1)

Fiscal de vigilância sanitária (1)

Intérprete para deficientes auditivos (1)

Orientador social (1)

Profissional de apoio ao estudante com deficiência (10)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico em laboratório (1)

Inspetor escolar (1)

Superior

Advogado (1)

Bioquímico (1)

Enfermeiro (2)

Farmacêutico (1)

Médico auditor (1)

Médico generalista (6)

Médico ginecologista (1)

Médico psiquiatra (1)

Médico socorrista Samu (4)

Odontólogo (1)

Psicólogo clínico (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Veterinário (1)

Superior – Magistério

Orientador educacional (1)

Professor de Artes (1)

Inscrição no concurso da prefeitura de Picuí

As inscrições no concurso da prefeitura de Picuí devem ser feitas entre os dias 23 de outubro e 26 de novembro, no site da banca organizadora.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:

Acessar o endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br;

Realizar a leitura do edital;

Acessar a área do candidato, após cadastro no Sistema de Gerenciamento de Processo Seletivo, caso ainda não seja cadastrado;

Preencher integralmente o Formulário Eletrônico de Inscrição;

Imprimir o boleto bancário, com o valor total do documento, correspondente à taxa de inscrição.

Verificar se a inscrição foi concluída com sucesso.

O valor da taxa de inscrição correspondente à opção do cargo será:

Cargos de nível fundamental completo e fundamental incompleto: R$ 75;

Cargos de nível médio/técnico: R$ 95;

Cargos de nível superior e nível superior – Magistério: R$ 115

Provas do concurso da prefeitura de Picuí

A seleção do concurso da prefeitura de Picuí se dará da seguinte forma:

– Prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, prevista para acontecer no dia 17 de dezembro.

– Prova prática de direção veicular, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos: Condutor Socorrista, Motorista e Operador de Máquinas;