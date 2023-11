confira o percurso da peregrinação

A 260ª edição da Romaria de Nossa Senhora da Penha acontece neste sábado (25), e tem um percurso de 14 quilômetros. A peregrinação parte da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no Centro de João Pessoa, ao Santuário de Nossa Senhora da Penha, na Zona Sul da cidade. No ano passado, mais de 500 mil romeiros participaram do evento, segundo a organização.

A Romaria está prevista para começar às 22h, iniciando na Igreja de Lourdes, na Avenida João Machado, em Jaguribe. Ela segue pela Avenida Dom Pedro II e via Expressa Padre Zé (UFPB). Os romeiros passarão pela Principal dos Bancários, Rua Santa Bárbara e Avenida Hilton Souto Maior, a partir do Shopping Mangabeira, até a Penha.

Confira o mapa do trajeto da Romaria da Penha feito pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), que preparou um plano de especial de trânsito e funcionamento de ônibus.

Segurança da Romaria

Além da Semob-JP, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social da Paraíba (Sesds) também divulgou um plano de segurança para a Romaria da Penha.

O epicentro da operação de segurança da Romaria será o Gabinete Integrado de Monitoramento e Gestão que será montado no Centro Integrado de Comando e Controle de João Pessoa (CICC).

Além disso, o gabinete será abastecido com recursos tecnológicos de ponta para o monitoramento e supervisão, sendo eles:

10 câmeras corporais do tipo bodycam;

Duas vans equipadas com seis câmeras PTZ, que proporcionam visualização móvel em 360º e zoom em alta definição; e

Três aeronaves remotamente pilotadas (RPA).

Além disso, mais de 1.400 agentes provenientes das Forças de Segurança do Estado e instituições parceiras. A atuação da Polícia Militar vai contar com 910 agentes, que estão divididos entre entre 542 a pé e 368 em meios motorizados.

A Polícia Civil, também vai contar com duas delegacias móveis instaladas na:

Praça da Paz;

Bairro dos Bancários; e

Santuário da Penha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional de João Pessoa (Samu-JP) publicou nesta quarta-feira (22) um Plano Operacional de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel. s unidades móveis e os profissionais de saúde estarão localizados em pontos estratégicos, conforme o avanço do trajeto da grande caminhada dos romeiros.

A Romaria contará com 11 veículos, divididos em duas Unidades de Suporte Básico (USB), duas de Suporte Avançado (USA), seis motolâncias com uma dupla de profissionais em cada uma delas, além de um Veículo de Intervenção Rápida (VIR), que dará suporte na coordenação dos trabalhos.

E, estão sendo disponibilizados 20 profissionais para o atendimento à população. A equipe estará subdividida em três médicos, oito enfermeiros, três técnicos de enfermagem, cinco condutores socorristas e um coordenador. Tanto os veículos quanto os profissionais darão todo suporte necessário em todo o trajeto da peregrinação.