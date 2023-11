Com moradores das 2ª e 3ª Regiões, programa ‘Você Prefeito’ encerra ciclo de Audiências Públicas

O Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira, sediou na noite desta quinta-feira (23) a última Audiência Pública do programa ‘Você Prefeito’, realizado pela Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP) da Prefeitura de João Pessoa. O encontro reuniu representantes da gestão e moradores de bairros e comunidades das 2ª e 3ª Regiões.

O grupo de percussão do Centro fez o momento de acolhida e, na sequência, o vice-prefeito Leo Bezerra fez a saudação ao público e enfatizou a importâncias das plenárias populares. “É uma satisfação estar aqui com vocês em mais uma noite onde a política pública é o nosso assunto principal, onde o crescimento da cidade é discutido de forma conjunta, de forma calorosa. Que bom que temos esta ferramenta para ouvir representantes de todos os bairros e é de extrema importância a presença de cada cidadão que saiu de sua casa para estar em comunidade”, disse o vice-prefeito.

O secretário executivo da Participação Popular, Thiago Diniz, falou sobre a importância da participação dos moradores em uma gestão compartilhada, acrescentando que o encontro é um exemplo de cidadania. “Estamos muito alegres de estarmos concluindo este ciclo. Foram sete momentos muito importantes para o fortalecimento da democracia participativa. Para nós que fazemos a gestão esta é uma festa popular. É com este processo de escuta que vamos acertar mais e errar menos”, afirmou.

As Audiências Públicas fazem parte do ciclo da participação popular, onde moradores de bairros e comunidades podem fazer suas reivindicações e, também, elogios a ações da Prefeitura de João Pessoa.

Celeide Silva, representante da 2ª Região, por exemplo, falou que o PSF da Penha precisa ser ampliado. “Este é o pedido que eu faço em nome dos moradores. Sabemos que muitos avanços ocorreram, reconhecemos que houve muita melhoria em termos gerais, mas precisamos dessa melhoria na saúde”, afirmou.

Já Francisco Ramonny, morador na 3ª Região, disse que se sente orgulhoso de representar os bairros e falou que a Audiência é um momento de exercer direitos. “Quero lembrar que não estamos aqui só pedindo, mas estamos reivindicando nossos direitos. E nós, de Mangabeira, tivemos muitas ruas calçadas, tivemos muitas conquistas. Mas também quero falar da questão da segurança em nossos bairros, da saúde”, disse.

Assim como Francisco e Cileide, muitos outros moradores das duas regiões fizeram uso do microfone. Como parte da Audiência, os representantes da gestão da Prefeitura de João Pessoa também puderam se manifestar e oferecer ao público mais informações sobre suas pastas.

Alline Grisi, diretora da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, informou sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela pasta. “Para além dos trabalhos feitos nas unidades de saúde, temos programas voltados para a população em situação de rua, cujo consultório ganhou quatro médicos. Acho que esse é um ganho importante para os moradores de rua”, disse, acrescentando que foram feitas várias reformas em unidades de saúde em Mangabeira, além de aquisição de equipamentos tecnológicos.

Todas as demandas feitas pelos moradores foram registradas em ata. De acordo com o secretário executivo da Participação Popular, Thiago Diniz, as demandas serão encaminhadas para que sejam solucionadas.

Para saber mais sobre os bairros e comunidades que compõem as Regiões da Participação Popular, clique aqui: Mapa das Regiões de Participação Popular de João Pessoa (joaopessoa.pb.gov.br)