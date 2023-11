Cícero Lucena apresenta experiências exitosas da Prefeitura que serão levadas para a COP 28

O prefeito Cícero Lucena apresentou, nesta quarta-feira (22), algumas das experiências exitosas da Prefeitura de João Pessoa, que estão consolidando a Capital na questão climática e do meio ambiente, garantindo a qualidade de vida dos moradores, mesmo em um cenário de pleno desenvolvimento e crescimento populacional. Esse conjunto de ações, de forma planejada e executada por várias secretarias municipais, serão levadas como modelo para a “COP 28 – A corrida climática”, em Dubai, nos Emirados Árabes.

O segundo evento pré COP aconteceu no auditório da Estação Cabo Branco, no Altiplano, onde o gestor disse que os resultados de hoje estão conectados com algumas das ações planejadas lá atrás, como o fechamento do lixão do Roger. Vinte anos depois, com o solo recuperado, a Prefeitura vai construir um Parque Linear no local, assim como está fazendo na Avenida Hilton Souto Maior, Valentina Figueiredo e Aeroclube. A gestão municipal também eliminou mais de 70 pontos de alagamento na cidade, avança na renovação da frota de ônibus menos poluentes e o programa de LED, que substituirá toda a iluminação pública por lâmpadas mais eficientes.

“Antes era discutido com nações a importância do meio ambiente e as ações se perdiam, porque o ente que pode dar maior contribuição, sem dúvida, é o Município. Então, estamos indo para debater, para mostrar, para discutir, por exemplo, a questão da parte da nossa frota, que é de 60 ônibus, hoje já tem o motor diesel Euro 6, que é o que há de mais moderno com esse tipo de motor, mas nós estamos avançando para ter carros elétricos, para ter ônibus elétricos, ou seja, mudar as nossas luminárias públicas para serem 100% de LED”, destacou o prefeito.

O evento contou com a participação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam), representantes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec) e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP). O objetivo, de acordo com o secretário do Meio Ambiente, Welison Silveira, é alinhar essas ações em conjunto e prestar contas das que já foram e estão sendo realizadas na Capital, que estão impactando positivamente na questão ambiental.

“Toda a Prefeitura engajada dentro de um sentimento de tornar João Pessoa uma cidade sustentável, uma cidade eficiente, uma cidade resiliente e que vem se adaptando dentro da política climática. Nós somos hoje uma cidade que possui condições de ser exemplo para o mundo, de como a cidade em expansão territorial, populacional e econômica, como vem sendo destacada no último Censo do IBGE – a cidade tem crescido e tem desenvolvido, mas sem se afastar da sua vocação natural de preservar o meio ambiente”, destacou.

COP 28 – A delegação da Prefeitura de João Pessoa estará representada na COP 28, com a participação do prefeito Cícero Lucena, do secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, e representantes de outras secretarias. A COP 28 – 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 30 de novembro a 12 de dezembro.