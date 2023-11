Qual filme vai passar na Temperatura Máxima, Domingo Maior, Cinemaço? Veja que horas começa

Por MRNews



Sessões Domingo, 19/11/2023

Corujão I

No próximo domingo, o Corujão I trará aos espectadores “Pelé – O Nascimento De Uma Lenda”. Com direção de Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist, este drama brasileiro-americano, lançado em 2017, destaca a incrível jornada de Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Aos 17 anos, ele conduz o Brasil rumo ao título da Copa do Mundo de 1958. O elenco estelar, composto por Felipe Simas, Fernando Caruso, Kevin De Paula, Milton Goncalves e Seu Jorge, promete emocionar os fãs do esporte e da história do futebol.

Temperatura Máxima

Na sessão Temperatura Máxima, prepare-se para “Creed: Nascido Para Lutar”. Dirigido por Ryan Coogler e lançado em 2015, este drama americano traz Adonis Johnson, interpretado por Michael B Jordan, que decide entrar no mundo das competições profissionais de boxe. Com a persistência em convencer Rocky Balboa (Sylvester Stallone) a ser seu treinador, a trama oferece uma emocionante jornada de superação e determinação.

Sessão Telecine de Cinema

A emocionante saga continua com “Creed II”, que será apresentado na Sessão Telecine de Cinema. Lançado em 2021 e dirigido por Steven Caple Jr., o filme aborda Adonis enfrentando o maior desafio de sua vida ao lado de Rocky Balboa, interpretado por Stallone Sylvester. O drama esportivo promete levar os espectadores a uma intensa experiência, enfrentando um inimigo ligado ao passado de sua família.

Domingo Maior

Fechando a noite com chave de ouro, “Marighella” será exibido no Domingo Maior. Com direção de Wagner Moura e lançado em 2019, este drama brasileiro destaca a liderança de Marighella, interpretado por Seu Jorge, em um grupo de jovens guerrilheiros. O filme aborda sua luta contra a ditadura e os desafios enfrentados ao tentar divulgar sua revolução para o povo brasileiro, mesmo diante da censura.

Prepare-se para uma noite repleta de emoção, superação e drama, com uma seleção diversificada de filmes que prometem cativar os telespectadores no domingo, 19/11/2023.