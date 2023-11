Festival do Couro 2023 começa nesta sexta no Distrito de Ribeira, em Cabaceiras

Acontece a partir desta sexta-feira (17) o Festival do Couro 2023, no Distrito de Ribeira, em Cabaceiras, no Cariri da Paraíba. O evento está em sua terceira edição e conta com diversas atividades gratuitas, como exposições e shows.

O Festival do Couro acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Na programação, há atividades como apresentações culturais de quadrilhas juninas e ballet, feira de artesanato e vila gastronômica.

O festival conta ainda com visitação ao Museu dos Répteis e à Rota do Couro, que passa pelo Lajedo de Pai Mateus. Haverá também a Rota do Cinema, com visitação a locais como o letreiro ‘Roliúde Nordestina‘.

A programação completa do evento está disponível nas redes sociais, e entre os shows musicais estão confirmados o de nomes como Felipe Santos e Sâmya Maia (confira abaixo).

Programação musical do Festival do Couro 2023

17 de novembro (sexta-feira)

22h – Em frente à Igreja São Paulo

Berinho Lima

Filipe Santos

18 de novembro (sábado)

20h20 – Em frente à Igreja São Paulo

Delmiro Barros

Cavaleiros Do Forro

J. Show

Buzão da Farra

Lúcia Lemos

Roger Farias

19 de novembro (domingo)

10h – Em frente à Igreja São Paulo