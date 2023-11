QUAL FILME VAI PASSAR NA GLOBO HOJE (17/11)? SESSÃO DA TARDE E CORUJÃO

Por MRNews



A programação de filmes na Rede Globo desta sexta-feira promete oferecer uma experiência cinematográfica envolvente, com opções para todos os gostos. Vamos explorar as principais escolhas para a “Sessão da Tarde” e o “Corujão I”.

Sessão da Tarde: “Um Espião Animal”

Título Original: Spies In Disguise

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2019

Diretores: Nick Bruno, Troy Quane

Elenco: Ben Mendelsohn, Rachel Brosnahan, Rashida Jones, Reba McEntire, Tom Holland, Will Smith

Classe: Animação

A “Sessão da Tarde” traz a animação “Um Espião Animal”, uma produção que mistura ação, comédia e aventura de forma cativante. A trama gira em torno de Lance Sterling, o melhor espião do mundo, que se vê em apuros ao cair em uma cilada. O que poderia ser um contratempo comum em sua carreira toma um rumo inesperado quando ele se transforma em um pombo. Agora, Lance precisa da ajuda de seus colegas para desvendar a conspiração e salvar o dia. Com uma narrativa divertida e recheada de reviravoltas, “Um Espião Animal” promete conquistar não apenas o público infantil, mas também encantar os adultos com sua originalidade e humor inteligente.

Corujão I: “A Princesa da Rua”

Título Original: Princess Of The Row

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2019

Diretor: Van Maximilian Carlson

Elenco: Ana Ortiz, Edi Gathegi, Jacob Vargas, Jenny Gago, Martin Sheen, Tayler Buck

Classe: Drama

Para os notívagos, o “Corujão I” apresenta o drama “A Princesa da Rua”, uma emocionante jornada que explora os laços familiares e os desafios da vida nas ruas. A trama acompanha a história de uma criança adotiva que anseia viver com a única família que conhece: seu pai, um veterano sem-teto com problemas mentais que enfrenta a dura realidade das ruas. Com um elenco talentoso e uma narrativa comovente, o filme aborda temas profundos como amor, superação e a importância da conexão humana.

Conclusão

A programação de filmes da Globo para esta sexta-feira, 17 de novembro de 2023, oferece uma combinação intrigante de animação e drama, atendendo a diferentes preferências e idades. “Um Espião Animal” e “A Princesa da Rua” prometem envolver os espectadores, proporcionando momentos de entretenimento e reflexão. Prepare a pipoca, acomode-se no sofá e mergulhe na magia do cinema que a Globo traz para a sua casa.