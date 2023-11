Instituto Cândida Vargas lança projeto ‘Maternidade em seu Bairro’ na USF Integrada Verde Vida

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, lançou, na tarde desta quinta-feira (16), o projeto Maternidade em seu Bairro. O evento aconteceu na USF Integrada Verde Vida, no Bairro das Indústrias, e contou com a participação da equipe multiprofissional da instituição.

O objetivo do projeto é estreitar os laços da maternidade com a atenção primária, acompanhando as gestantes atendidas na USF com a finalidade de que cada vez mais as pacientes tomem conhecimento e tenham segurança do local onde terá o bebê. Para isso, o ICV está disponibilizando a visita guiada, que será agendada na maternidade.

“Estamos ofertando também todas as ações e os serviços que temos na instituição, pois entendemos que é um momento sensível para a mulher. Então, quanto mais segura ela estiver, melhor”, disse a diretora multiprofissional do ICV, Ana Giovana.

Durante a atividade foi explicado os principais serviços oferecidos pela maternidade para as gestantes. O ICV se preocupa em gerar segurança para as futuras pacientes, que vão chegar à maternidade com diversos conhecimentos sobre a instituição.

Visitas e palestras – A equipe do ICV já está a cerca de 30 dias trabalhando neste projeto, com a realização da capacitação de mais de 30 profissionais da enfermagem da atenção básica. Esta nova etapa visa ir a campo, em conjunto com vários profissionais da unidade de saúde.

Ainda serão realizadas palestras para as pacientes, abordando temos como: fluxos de acesso, normas de rotina, banco de leite, violência contra a mulher, planejamento familiar e pré-natal. As equipes que vão oferecer esse material são dos setores de enfermagem, psicologia, serviço social e Banco de Leite.

“É uma oportunidade imensa está organizando, juntando toda a rede, com atenção básica, que é a porta de entrada das gestantes, é onde a maior parte das mulheres faz o seu pré-natal. Essa oportunidade é para elas estarem mais próximas da maternidade, de conhecer onde vão ter seu bebê”, disse a gerente da Atenção Básica de João Pessoa, Irna Emanuelle.

Para a diretora do Distrito Sanitária I, Hilda Meireles, o momento é de celebração por essa parceria importante. “É de grande importância trazer esse projeto para as nossas unidades, além de estar próximo a população. Estamos extremamente felizes por ter sido escolhida como a primeira unidade a receber esse projeto”, disse.

Bruna Jardiely, que participou da atividade, contou que foi importante obter os conhecimentos sobre o Instituto Candida Vargas e que agora está se sentindo mais segura. “Foi bem esclarecedor esse momento, pois no posto a gente consegue ter acompanhamento diferente. Além do pessoal daqui, a gente ainda consegue ser acompanhado pelo pessoal da maternidade”, enfatizou.