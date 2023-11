Segunda fase do Campeonarte confirmada para sábado, no Espaço Cultural  

A segunda fase do Campeonarte foi confirmada para o próximo sábado (24), às 14h, dentro da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), promovido pela Secretaria de Ciência de Ciência e Tecnologia (Secitec) da Prefeitura de João Pessoa, que acontecerá no período de 23 a 25 de novembro no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, com entrada gratuita.

O Campeonarte é uma competição de fabricação de arte confeccionada a partir de resíduos eletrônicos. Nas oficinas, os alunos são estimulados a usar a imaginação para produzir trabalhos artísticos e de artesanato. No final da competição, há três premiações: R$ 900 para o primeiro colocado, R$ 600 para o segundo colocado e R$ 300 para o terceiro. Os prêmios serão divididos aos grupos de estudantes que participaram da competição nas escolas.

A primeira fase da disputa aconteceu na segunda quinzena do mês de outubro, durante a Caravana da 20ª SNCT, em que os educadores da Secitec, do Parque Arruda Câmara (Bica) e da UFPB visitaram 15 Escolas municipais do Estado da Paraíba levando conhecimento científico e ambiental, por meio de palestras e oficinas de robótica e resíduos eletrônicos para serem transformados em objetos de artísticos.

Os objetos confeccionados e selecionados pelos professores foram para sede na Secitec, em Água Fria, onde serão encaminhados para o Espaço Cultural. As equipes selecionadas nos municípios estarão presentes na 20ª SNCT, e “eles prometem movimentar o local”, foi o que comentou a coordenadora do Campeonarte e do Centro de Relacionamento de Eletrônicos da Secitec, Jaqueline Figueiredo. Ela comentou que a competição teve uma aceitação muito boa este ano.

“É de encher os olhos ver a criatividade dos estudantes. Realmente é fantástico”. Jaqueline contou ainda que um dos princípios desse desafio é a sustentabilidade. “Nós pegamos os resíduos eletrônicos, que iriam para o lixo e transformamos ele em arte”, explicou a coordenadora.

O Campeonarte é uma das atividades da 20ª SNCT, que por sua vez é promovido pela Secretaria de Ciência de Ciência e Tecnologia, em parceria com várias secretarias da Prefeitura de João Pessoa. Está sendo apoiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Governo do Estado da Paraíba e das instituições de pesquisa científicas: Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq), do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Além colaboração importante da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Faculdades Nova Esperança, Uninassau e Unipê. Além das empresas Daten, Proebus, Cagepa, Teletex, Funetec, Sebrae, Empreender Paraíba, Fiep, EPC.

20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Este ano a Semana tem como tema “Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável”. Ela acontece anualmente desde 2004. Foi estabelecida por meio do decreto presidencial do dia 9 de junho de 2004. A vigésima edição será nos dias 23, 24 e 25 de novembro no Espaço Cultural, com entrada gratuita e a participantes de escolares, professores, pesquisadores e acadêmicos de todo Estado.

Nos três dias haverá no local uma vasta programação científica, a exemplo do 1º Desafio em Ciências, 1º Desafio em História da Paraíba, Olimpíada Paraibana de Matemática, apresentação de projetos científicos nos stands das faculdades, palestras, apresentação de protótipos de robótica, competição de games, festival de aplicativos do programa Code e outros.

SERVIÇO:

CAMPEONARTE 20ª SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Quando: 23, 24 e 25 de novembro de 2023 Local: Espaço Cultural José Lins do Rego, Tambauzinho Entrada gratuita

Mais informações: https://snctjp.com.br/