Retotalização de votos para Câmara de Campina Grande é marcada

Foi marcada para o dia 24 de novembro, a partir das 10h, a retotalização dos votos para a Câmara de Vereadores de Campina Grande, após a cassação de quatro vereadores por investigação que apontou fraudes no sistema de cotas nas eleições de 2020.

O advogado eleitoral José Fernandes Mariz explicou à reportagem da TV Paraíba que o processo consiste na subtração dos votos conferidos aos partidos dos vereadores cassados. “Por derivação, todos os candidatos do partido terão seus votos anulados”, disse. Após a anulação, haverá uma recontagem.

Relembre o caso

Os vereadores cassados foram Dinho Papaléguas e Waldeny Santana, do União Brasil, e Carol Gomes e Rui da Ceasa, eleitos pelo PROS. A decisão foi feita no dia 6 de novembro, após um julgamento no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE).

O processo deve trazer mudanças entre os nomes eleitos para a Câmara Municipal de Campina Grande. Como adiantou o blog Pleno Poder, nos bastidores há a indicação de crescimento, após a retotalização dos votos, da bancada de oposição.

Os cálculos apontam que assumiriam os mandatos Bruno Faustino e Doutora Carla, substituindo Dinho e Waldeny; e Márcio Melo e Napoleão Maracajá, em substituição a Carol Gomes e Rui da Ceasa.