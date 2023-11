Segunda fase da Copa de João Pessoa de Futebol começa nesta segunda-feira no CT Ivan Tomaz

Os confrontos da segunda fase da Copa João Pessoa de Futebol estão definidos. A etapa terá início nesta segunda-feira (13), com o confronto entre Porto do Capim e Valentina – que é o atual campeão, no Centro de Treinamento Ivan Tomaz, às 19h. Os 16 jogos da fase 32-avos começam hoje e vão até o dia 27 de novembro.

Masculino – Entre os homens, as duas últimas equipes classificadas para a segunda fase, foram conhecidas neste domingo(12), com uma rodada dupla no CT Ivan Tomaz: Paratibe, que derrotou o Bessa por 2 a 0, e do Portal do Sol, que aplicou a maior goleada da competição – 5 a 0 em cima do Distrito Industrial. As duas seleções irão se enfrentar na próxima fase da competição.

Além desses, as equipes que seguem vivas no torneio são: Funcionários III, São Rafael, Gramame, Gervásio Maia, 13 de Maio, Castelo Branco I, Mussurá, Gauchinha, Cruz das Armas, Novais, João Agripino, Roger, Estados, Boa Esperança, Paratibe, Portal do Sol, Cristo Redentor, Tambaú, Esplanada, São José, Mangabeira IV e V, Jardim Veneza, Alto do Mateus, Sonho Meu, Nova República, Mandacaru, Varadouro, Indústrias, Grotão e Colibris.

O encerramento do principal torneio de futebol da cidade, organizado pela Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), está previsto para o dia 19 de dezembro.

Confira a tabela de jogos da semana do masculino:

Terça-feira (14/11)

Funcionários III x Colibris (CT Ivan Tomaz – 19h)

São Rafael x Grotão (CT Ivan Tomaz – 20h45)

Quinta-feira (16/11)

Gramame x Bairros das Indústrias (CT Ivan Tomaz – 19h)

Sexta-feira (17/11)

Gervásio Maia x Varadouro (CT Ivan Tomaz – 19h)

13 de Maio x Mandacaru (CT Ivan Tomaz – 20h45)

Feminino – A última rodada da fase de grupos do feminino foi no sábado (04), também no CT Ivan Tomaz. Pelo grupo B, a Seleção de Mangabeira 1 venceu o Castelo Branco por 3 a 0, nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal, já que as equipes ficaram iguais em todos os critérios de desempate, com isso a vaga foi definida na cobrança dos 11 metros.

Já Brisamar e Paratibe empataram sem gols, pelo Grupo D. Com esses resultados, quatro equipes estão garantidas nas semifinais do torneio feminino: Cristo Redentor contra Mangabeira I e Cruz das Armas, que enfrenta o Brisamar. As partidas serão disputadas no dia 25 de novembro, ainda sem horário confirmado.