Comerciante da tradicional Rua do Sapateiro relembra história do local, em João Pessoa

A Rua Frutuoso Barbosa, mais conhecida como Rua do Sapateiro, é uma via tradicional e bastante movimentada no Centro de João Pessoa, que reúne os principais serviços de consertos. Quem precisa arrumar uma roupa, bolsa, relógio ou cinto encontra no local inúmeras pontos de comerciantes que estão há décadas na região. O Paraíba Comunidade, exibido na TV Cabo Branco, conversou com uma comerciante que relembrou o início da rua.

Zetha Tome é proprietária de uma loja de consertos de bolsas, sapatos e cintos na Rua do Sapateiro. O comércio foi montado por seu sogro na década de 70, ao lado do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, e funciona até hoje, mas agora em outro ponto da rua. Segundo ela, na época em que se instalou no local com a família do marido, a via não tinha calçamento e possuía muito lixo. Ela relembra que não foram os únicos a montar um ponto no local nessa época e que a rua começou a crescer durante essa década.

Zetha, o marido e a filha cuidam agora do comércio e cada um tem uma função no estabelecimento. Segundo a proprietária, ela conserta as bolsas, o marido faz as pinturas dos acessórios e os ajudantes arrumam os calçados dos clientes.

O arquiteto Sidney Pereira explica como ruas dedicadas a um tipo único de estabelecimento são formadas nas cidades.

“O que eu acho mais interessante quando a gente fala sobre cidade é que ela tem sua história e sua lógica social. Dentro de sua história vão aparecer vários interesses, a cidade vai se desenvolvendo de uma maneira que a gente vai percebendo essas características. Às vezes uma rua que tem como característica a passagem de muitas pessoas, ela acaba se tornando uma rua de serviços e comércio”, afirmou o arquiteto.