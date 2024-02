paraibana é eleita pelo COB e vai integrar grupo seleto em 2024

Edinanci no Hall da Fama. A judoca paraibana é um dos quatro nomes homenageados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para integrar o grupo seleto a partir de 2024.

Primeira mulher a disputar quatro edições de Olimpíadas, Edinanci Silva é paraibana de Campina Grande. Além dos Jogos de Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008, Ednanci foi medalha de bronze nos Mundiais de Paris 1997 e Osaka 2003, além do terceiro lugar do Pan de Winnipeg 1999 e dos ouros em Santo Domingo 2003 e no Rio de Janeiro 2007.

Edinanci no Hall da Fama

Como forma de homenagear os esportistas brasileiros nas Olimpíadas, o Comitê Olímpico Brasileiro elege nomes que marcaram gerações ao longo das décadas. Além de Edinanci no Hall da Fama, foram selecionados: Afrânio Costa (tiro esportivo), Daiane dos Santos (ginástica) e Gustavo Kuerten (tênis).

Vale ressaltar que o COB ainda não definiu uma data para a cerimônia que vai consolidar os nomes, inluindo Edinanci, no Hall da Fama. Na ocasião, os atletas eternizam as mãos e os pés para exposições no Centro de Treinamento da entidade.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba