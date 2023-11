ASSISTIR AO VIVO Monterrey x Santos Laguna Mexicano 2023/2024, LIGA MX HOJE (08/11), PALPITES, ESCALAÇÕES, CLASSIFICAÇÃO

A entre Monterrey x Santos Laguna é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2023/2024. Contudo, a bola rola HOJE (08/11) às 23 hs (horário de Brasília). A partida tem Monterrey como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas da Liga MX para o Brasil serão, a princípio, ERAM feitas todas elas pela ONEFOOTBALL. Entretanto, o app deixou de fazê-lo. A transmissão era feita apenas por STAR+ e ESPN, que também não tem mais transmitido. Assim sendo, fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Existem canais internacionais que transmitem os jogos, veja a seguir.

–>

23:00 Monterrey 2 x 1 Santos Laguna – MELHOR ODD 1X2 – BETSSON

Times da casa – NETBET

MELHORES ODDS F12BET

MELHOR ODD Times da casa – NETBET

MELHOR ODD 1X2 – BETSSON

MELHORES ODDS DO MEXICANO: F12BET

PROVÁVEIS TIMES

Monterrey: Andrada, Medina, Guzmán, Vegas, Gallardo, Meza, Romo, Govea, Corona, Berterame y Funes Mori. Santos: Acevedo, Campos, Rodríguez, Torres, Govea, López, Cervantes, Prieto, González, Rodríguez y Preciado.

Onde assistir Monterrey x Santos Laguna AO VIVO HOJE (08/11) às 23 hs – CAMPEONATO MEXICANO

Entretanto, como informado, apenas alguns jogos do campeonato mexicano terão transmissão para o Brasil. Assim sendo, confira abaixo quem transmitirá

Canal Monterrey x Santos Laguna TUDN.COM sim STARPLUS SIM SÓ INTERNACIONAL OUTRO YOUTUBE LIGA MX (SÓ INTERNACIONAL) BETSSON (SÓ ACOMPANHAMENTO)

 

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

Assim, como outros campeonatos de língua espanhola, o Mexicano também conta com a Apertura (primeira fase) e a Clausula (segunda fase). Por fim, Os clubes com mais vitoriosos da competição são o América, com 13 títulos, e o Chivas, com 12 títulos, seguidos de Toluca com 10, Cruz Azul com 9, Pumas, León e U.A.N.L Tigres com 7 títulos cada.

Campeonato Mexicano.

O Campeonato Mexicano, também conhecido como Liga MX ou Liga BBVA Bancomer MX, é uma das competições mais importantes e emocionantes do futebol no México. Fundada em 1943, a liga tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e popularização do esporte no país. Com 18 clubes participantes desde 2004 (exceto na temporada 2019/20, quando teve 19 equipes), a Liga MX atrai uma base de torcedores apaixonados e oferece um alto nível de competição a cada temporada.

A Liga MX é reconhecida por sua competitividade e intensidade. Os jogos são marcados por habilidade técnica, táticas astutas e rivalidades acirradas entre os clubes. A paixão dos torcedores é evidente nas arquibancadas, onde cantos, bandeiras e coreografias criam uma atmosfera vibrante e única. A liga tem uma rica história de grandes jogadores mexicanos e internacionais que deixaram sua marca no campeonato, elevando o nível do futebol praticado no México.

Além disso, a Liga MX tem se destacado por seu compromisso com o desenvolvimento de jovens talentos. Os clubes investem em suas categorias de base e oferecem oportunidades para que jogadores promissores cresçam e se destaquem no cenário nacional e internacional. Isso tem contribuído para a formação de uma seleção mexicana forte, que tem alcançado sucesso em competições internacionais.

O formato do campeonato é dividido em dois torneios por ano, o Clausura (Encerramento) e o Apertura (Abertura), que proporcionam uma temporada repleta de emoções. Os oito melhores times avançam para a fase eliminatória, onde disputam quartas de final, semifinais e uma final eletrizante. Essa estrutura torna o campeonato ainda mais emocionante, com reviravoltas e surpresas ao longo do percurso.

Em resumo, o Campeonato Mexicano é uma competição apaixonante que encanta os fãs de futebol no México e além. Com sua história rica, jogos intensos e compromisso com o desenvolvimento de talentos, a Liga MX continua a prosperar e fortalecer seu lugar entre as principais ligas de futebol do continente americano.