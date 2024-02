VASCO X FLAMENGO – NÃO FOI PÊNALTI, CAMERA R3VELA QUE JOÃO VICTOR TOCA NA BOLA

Agora que o jogo terminou, essa câmera pega bem o toque do João Victor na bola antes do toque no Arrascaeta.

Não tinha visto por esse ângulo De fato o João Victor toca primeiro na bola Não muda nada pq o pênalti não entrou mas fica o registro O VAR não mostrou essa imagem nenhuma vez

Fissura em Vegetti

Emiliano Diaz, durante a coletiva de imprensa, oficializou que o jogador Vegetti encontra-se enfrentando uma fissura na costela. Diaz destacou que, apesar da lesão, Vegetti está empenhado em superar as dificuldades físicas, demonstrando notável esforço para continuar contribuindo em campo. A confirmação do treinador ressalta a determinação do atleta em enfrentar desafios e sua dedicação ao time, mesmo diante de obstáculos físicos.

A notícia sobre a lesão de Vegetti revela a resiliência do jogador, destacando sua vontade de contribuir para o desempenho da equipe. A fissura na costela é um desafio considerável, mas a persistência de Vegetti em participar dos jogos destaca seu comprometimento com o esporte e o desejo de ajudar sua equipe a alcançar o sucesso, mesmo em circunstâncias adversas.

Quando Sforza chega?

A contratação de SORFZA proveniente do Newell’s Old Boys gerou grande expectativa no Brasil, mas a chegada do jogador só está prevista após o término do pré-Olímpico, após o dia 11 de fevereiro. Apesar da Argentina já considerar a classificação como certa, a ausência de SORFZA no meio do ano será um desfalque significativo para o time. Essa notícia é especialmente preocupante para o Vasco, que já enfrentou a perda de Paulinho em 2024 e teve Jair saindo lesionado no clássico, adicionando mais desafios ao cenário esportivo do clube.

As perspectivas para o meio do ano tornam-se desafiadoras para o Vasco, com importantes jogadores fora de cena. A torcida terá que aguardar ansiosamente pela chegada de SORFZA e torcer para que sua contribuição ajude a suprir as ausências significativas no elenco, visando um desempenho sólido nas competições subsequentes.

Antecipar investimento

Segundo informações de uma fonte confiável, o Vasco da Gama tomou a decisão de antecipar medidas originalmente planejadas para julho. O consenso interno na equipe indicou a urgência dessas ações, o que resultará em uma nova incursão no mercado de transferências, desviando-se do cronograma previamente estabelecido, com a próxima oportunidade de negociação disponível apenas até março. Essa mudança estratégica revela a determinação do clube em adaptar-se rapidamente às demandas e oportunidades do cenário esportivo.

A atitude proativa do Vasco demonstra a importância atribuída às decisões de gestão e reforça o compromisso em manter-se competitivo. O retorno antecipado ao mercado reflete a agilidade da equipe em abordar as necessidades emergentes, garantindo que estejam bem posicionados para enfrentar os desafios e maximizar as oportunidades durante a janela de transferências atual.🎖️| @gilmarferreira