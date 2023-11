Preço da cesta básica de João Pessoa é o segundo menor do Nordeste em outubro

João Pessoa registrou o menor preço da cesta básica do Nordeste no mês de outubro, atingindo um valor de R$ 554,88, e ficando atrás apenas de Aracaju (R$ 521,96) pelo segundo mês seguido. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Em outubro de 2023, o preço da cesta básica caiu em 12 das 17 capitais onde o Dieese realiza mensalmente a pesquisa, entre elas, João Pessoa. A queda registrada na capital paraibana foi de1,91%.

Porto Alegre foi a cidade onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R$ 739,21), seguida por Florianópolis (R$ 738,77), São Paulo (R$ 738,13) e Rio de Janeiro (R$ 721,17).

A comparação dos valores da cesta, entre outubro de 2022 e outubro de 2023, mostrou que 12 capitais tiveram redução do preço médio.

Nos 10 meses de 2023 (janeiro a outubro), o custo da cesta básica diminuiu em 16 municípios, com taxas entre -11,12% (Brasília) e -0,38% (Natal). A única alta foi registrada em Aracaju (0,17%).

Com base na cesta mais cara de outubro, registrada em Porto Alegre, o Dieese estima que o valor do salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.210,11.