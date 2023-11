Caravana da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia chega a cidade de Itabaiana

O município de Itabaiana recebe, nesta quarta-feira (8), a Caravana da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec). A parada para as atividades científicas será na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Iva Lira Correia.

A coordenadora do Centro de Relacionamento de Eletrônicos da Secitec, Jaqueline Figueiredo, explicou que o sentimento para essa reta final é de gratidão. “O desafio foi lançado e alcançamos o objetivo. A importância dessa atividade é popularizar a ciência, e fizemos isso de uma forma muito boa, a experiência foi fantástica”, destacou.

Sobre as palestras e oficinas de arte a partir dos resíduos, Jaqueline Figueiredo disse que o importante dessa Caravana é deixar uma semente sobre a importância e respeito que todos devem ter com relação a sustentabilidade, o meio ambiente e com a ciência básica. “Esse é o tema proposto pelo próprio Ministério. Tudo o que a gente tem passado até aqui tem sido de muita valia para os estudantes”, disse Jaqueline Figueiredo.

CampeonArte – Assim como aconteceu com os outros municípios por onde a Caravana passou, os trabalhos que forem confeccionados nas oficinas de arte, a partir dos resíduos eletrônicos, pelos alunos das escolas serão exibidos durante a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no período de 23 a 25 de novembro, no Espaço Cultural, em João Pessoa.

Durante o evento, eles participarão de uma competição, o CampeonArte, com prêmios em dinheiro para os melhores trabalhos. O primeiro colocado receberá R$ 900, o segundo R$ 600 e o terceiro colocado R$ 300. Está é ação que vai além da caravana, visando promover a popularização da ciência, tornando-a acessível a todos. É uma forma de instigar os mais novos para participar da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – A 20ª SNCT, que este ano tem como tema ‘Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável’, é apoiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Governo do Estado da Paraíba e de várias instituições de pesquisa científicas, como Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq), Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

“Sem contar na colaboração importante da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Faculdades Nova Esperança, Uninassau e Unipê, além das empresas Daten, Proebus, Cagepa, Teletex, Funetec, Sebrae, Empreender Paraíba, Fiep e Empresa Paraibana de Comunicação (EPC). Sem eles, nada disso seria possível”, destacou Guido Lemos.

Além da Caravana, a 20ª SNCT conta com outros eixos temáticos, a exemplo da Olimpíada de Robótica, Hackatons Temáticos, Competição de Jogos, Espaço Geek, Oficina de Reciclagem, Olimpíada Paraibana de Matemática, 1º Desafio em História da Paraíba e 1º Desafio Paraibano em Ciências.