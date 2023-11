TRE confirma cassação de quatro vereadores e oposição deverá ser maioria em Campina

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE) confirmou a cassação dos mandatos de quatro vereadores de Campina Grande hoje. O julgamento havia sido iniciado semana passada, quando o Tribunal formou maioria com esse entendimento.

No último voto que faltava, o juiz Roberto Moreira acompanhou o relator das ações, Fábio Leandro. O relator havia votado pelo reconhecimento de candidaturas laranjas somente do União Brasil, absolvendo o Pros. Mas quatro magistrados optaram pela fraude nas duas legendas, acompanhando o MPE.

Com a maioria formada, ficam anulados os votos dos partidos União Brasil e Pros e, por consequência, cassados os mandatos dos suplentes e dos vereadores Dinho Papaléguas e Waldeny Santana, do União Brasil, e Carol Gomes e Rui da Ceasa, eleitos pelo PROS.

A Corte deliberou ainda pela recontagem dos votos, que ficará a cargo da Justiça Eleitoral de Campina Grande.

Nos bastidores há a indicação de crescimento, após a retotalização dos votos, da bancada de oposição. Os cálculos apontam que assumiriam os mandatos Bruno Faustino e Doutora Carla, substituindo Dinho e Waldeny; e Márcio Melo e Napoleão Maracajá, em substituição a Carol Gomes e Rui da Ceasa.

Se for confirmada a tese a oposição deverá ser maioria no Legislativo municipal. Terá 12 integrantes, diante de 11 da base do prefeito Bruno Cunha Lima (PSD).

Ainda cabe recurso da decisão do TRE.