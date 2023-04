Etapa II

Educação divulga resultado final das entrevistas para seleção de cuidadores sociais voluntários

28/04/2023 | 18:00 | 1700

A Prefeitura de João Pessoa divulgou, nesta sexta-feira (28), o resultado final da entrevista individual presencial dos candidatos que estão concorrendo a uma das 700 vagas no Processo Seletivo Simplificado para a função de cuidador do Programa Educador Social Voluntário. A relação dos candidatos classificados pode ser conferida no link.

De acordo com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec-JP) e a Divisão da Educação Especial (DEE), o edital de convocação para a formação será divulgado no próximo dia 3 de maio, com a relação dos 350 primeiros candidatos classificados. Já a formação irá acontecer nos dias 8 e 9 do mesmo mês.

O cuidador irá desempenhar suas atividades nos Centros Municipal de Educação Infantil (CMEIs) e/ou nas escolas municipais, conforme a necessidade identificada pela Sedec.

Atribuições – A função de cuidador visa prestar auxílio diretamente aos estudantes que possuam deficiência física, intelectual, visual, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, assistindo-os, quando comprovada a necessidade, quanto aos cuidados básicos de alimentação, higiene, locomoção, recreação e organização das condições do ambiente escolar para realização das atividades orientadas pelo professor em aula regular.

O cuidador deverá ainda acompanhar e prestar auxílio aos estudantes durante as atividades pedagógicas, para que possam realizá-las, e as propostas pelos professores durante as aulas e atividades extraclasse, visando, assim, a efetiva participação pedagógica destes estudantes na unidade de ensino.