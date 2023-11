Secitec prorroga inscrições para o Festival de Aplicativos da Iniciativa Code

A Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec) prorrogou, até a próxima terça-feira, dia 14 de novembro, o prazo de inscrição para o Festival de Aplicativos da Iniciativa Code das Escolas Municipais. Para participar, o aluno deve estar devidamente matriculado no Ensino Fundamental II da rede pública municipal de João Pessoa e também inscrito no Projeto Code.

A solenidade de premiação acontece no dia 25 de novembro, durante a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2023, que será realizada no Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro Tambauzinho. O Code é um projeto idealizado pela Secitec, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). “Este evento tem o objetivo de promover a criatividade dos alunos integrantes do projeto através da construção de aplicativos para dispositivos Android1 na plataforma MIT App Inventor2. Devido ao seu sucesso, foram geradas outras iniciativas, como o Festival de Aplicativos que se inicia agora”, ressaltou o secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos.

Para se inscrever é necessário formar uma equipe e preencher os dados do projeto acessando o formulário disponível no link. Cada equipe deve enviar um vídeo de apresentação do projeto, contendo de 1 a 3 minutos. As instruções de como o vídeo deve ser gravado estão descritas no anexo I do edital.

É necessário também enviar imagens com o nome e a descrição do projeto e diferentes telas do aplicativo, além do nome completo dos integrantes, da escola e do tutor Code responsável. A lista das equipes inscritas será publicada no dia 15, no site https://www.joaopessoa.pb.gov.br/secretaria/secitec/.

Regras – Cada equipe inscrita pode submeter um aplicativo, implementado com temática livre. Estes não devem possuir conteúdo político, discriminatório ou de cunho sexual. As equipes podem enviar mais de um aplicativo, devendo para tal realizar inscrição e submissão para cada um deles. Os projetos devem considerar os seguintes aspectos: apresentação do produto (aplicativo) e completude da solução (aplicativo implementado e funcionando).

Etapas – O concurso contará com duas etapas: escola e municipal. As escolhas dos finalistas serão feitas por votação popular em ambas as etapas. Na etapa escolar, que ocorre de 11 a 15 de novembro, a comunidade será convidada para votação do melhor aplicativo de cada escola no site. Na etapa municipal, realizada de 16 a 20 de novembro, os três aplicativos mais votados de cada escola serão habilitados para participar dessa etapa e a comunidade será convidada para votação do melhor aplicativo no mesmo site da votação anterior. A relação com o nome dos finalistas será divulgada no dia 21 de novembro.

Premiação – Na etapa escolar, serão concedidos certificados de participação para todas as equipes que tiveram suas inscrições homologadas. Já na etapa municipal, serão concedidos prêmios aos três projetos mais votados. A premiação será de R$5 mil para cada uma das equipes vencedoras.

Confira o novo cronograma:

Lançamento do Edital – 17 de outubro;

Prorrogação das inscrições – 14 de novembro;

Divulgação das equipes inscritas – 15 de novembro;

Período de recurso de inscrição indeferida – 15 de novembro;

Período de votação aberta no site para a Etapa Escolar – 11 a 15 de novembro;

Divulgação das equipes finalistas para a Etapa Municipal – 16 de novembro;

Período de votação aberta no site para a Etapa Municipal – 16 a 20 de novembro;

Divulgação dos finalistas – 21 de novembro;

Divulgação das equipes vencedoras – 25 de novembro.